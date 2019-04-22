Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:37

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,50% к предыдущему закрытию и достиг 2576,82 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,56% до 1267,84 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индекс РТС обновил максимум с марта 2018 года

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ПРАЙМ03:23

Индекс РТС обновил максимум с марта 2018 года

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Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2570- 2600 пунктов

SIA.ru05:26

ОПЕК затухает. Финансовые итоги недели

Санкт-Петербургские ведомости01:00

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

Росбалт03:37

Нефть вытолкнула российский рынок вверх

Finam.Ru03:13
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