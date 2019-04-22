Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:37
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,50% к предыдущему закрытию и достиг 2576,82 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,56% до 1267,84 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
Обновлено в 02:21
Политика
ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина
Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
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«Яндекс.Такси» запустит программу поощрения водителей
Сервис «Яндекс.Такси» с 22 апреля запустил программу поощрения своих водителей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:01
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Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»
После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
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Спорт
Загитова выступила на ледовом шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
На шоу Этери Тутберидзе отечественная фигуристка Алина Загитова показала два номера.
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Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
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Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
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Действующий президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к украинцам с речью, в которой признал свое поражение на выборах, пообещал до ухода подписать закон о языке.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Совет Федерации остался без Интернета
В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Чемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве
Чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина погибла в Москве, передает "Рен ТВ".
Обновлено в 05:11
Происшествия
Спецгруппа японских экспертов по терроризму отправилась на Шри-Ланку
Специальная группа экспертов из аппарата кабинета министров Японии направлена на Шри-Ланку властями страны, 22 апреля сообщает информационное агентство Kyodo.
Обновлено в 02:13
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Политика
Россия и Сербия намерены договориться об отмене роуминга
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации и Агентство по регулированию электронной связи и почтовых услуг Сербии намерены начать двусторонние переговоры, на которых будет поднята тема окончательной отмены роуминга между странами.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке
У крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды ASOS и самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена в результате терактов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей, сообщает в понедельник BBC News.
Обновлено в 04:54
Экономика
Размер среднего потребительского кредита в РО вырос на 17% в 2019 году
По итогам первого квартала 2019 года средний размер потребительского кредита в Ростовской области вырос на 17,4% и составил 146,5 тыс. руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 05:25
Наука
В США предложена модель, объясняющая смену климатических периодов
Согласно информации, полученной в ходе геологических изысканий, наша планета за период в миллиард лет полностью замерзала гораздо реже, чем это предполагается согласно предложенной модели.
Обновлено в 02:24
Единоборства
Александр Емельяненко снялся с боя из-за «противных болячек»
Бой с участием россиянина должен был пройти 10 мая в рамках турнира «Битва на Волге 12».
Обновлено в 05:36
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Политика
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах
Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Здоровье
В школе на Бестужевской ученик заболел корью
В учебном заведении проходит проверка учеников на прививки. Занятия в школе идут своим чередом.
Обновлено в 04:57
Кино
HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Общество
Названы самые лучшие яйца и творог
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел большое исследование продуктов к Пасхе: яиц, творога и муки.
Обновлено в 01:36
Наука
Ученые разработали приложение для контроля питания, которое не даст сорваться при диете
Американские ученые презентовали новое приложение OnTrack, которое на основе анализа информации о ежедневных привычках человека предсказывает, когда он может сорваться во время диеты.
Обновлено 20 апреля в 06:46