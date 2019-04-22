Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:37
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,50% к предыдущему закрытию и достиг 2576,82 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,56% до 1267,84 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после избиения журналиста в Сочи
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) после избиения в Сочи корреспондента издания «Росдержава» Станислава Андреева.
Обновлено в 15:53
ЖКХ
Стал известен график отключения горячей воды
График отключения горячей воды на 2019 год опубликован на сайте «Московской объединенной энергетической компании».
Обновлено в 09:51
Кино
Премьера фильма Ливанова «Медный всадник России» состоится на ММКФ
Мировая премьера исторического фильма Василия Ливанова "Медный всадник России" состоится в понедельник на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщается на официальном сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии
"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Гаджеты
В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s
В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.
Обновлено в 10:16
Политика
В России допустили изменения в Донбассе после инаугурации Зеленского
После инаугурации лидирующего на президентских выборах Владимира Зеленского переговоры по Донбассу могут измениться в позитивную сторону, считает первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено в 14:17
Энергетика
Правительство Украины снизило цены на газ для населения на 3,5%
Во время совместной работы был выработан новый механизм определения регулируемой цены.
Обновлено в 13:45
Политика
Рябков встретился с послом Ирана в России
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков встретился с послом Ирана Мехди Санаи, они обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Обновлено в 16:08
Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин рассказал о разводе с боксершей Рагозиной
Очередной звездный брак распался. В центре событий — адвокат Сергей Жорин и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов: «Мы с Машей решили взять паузу в отношениях»
Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал семейный кризис. Артист заявил, что они с женой решили пожить отдельно.
Обновлено в 16:00
Политика
В РПЦ объяснили приостановку переименования УПЦ
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков рассказал телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Политика
Митрополит Филарет поздравил Зеленского с победой
Украинский митрополит Филарет поздравил с победой во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Во время выступления Пугачева забыла слова песни
Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными
Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Общество
«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на отказ Госпогранслужбы во въезде на Украину.
Обновлено в 15:46
Футбол
Погба рассказал о словах Сульшера после проигрыша «Эвертону»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о том, что услышала в раздевалке команда от наставника Уле-Гуннар Сульшера после поражения в игре 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Эвертоном" (0:4), передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:01
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24