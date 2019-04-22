Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:37

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,50% к предыдущему закрытию и достиг 2576,82 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,56% до 1267,84 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индексы РТС и Мосбиржи выросли по итогам торгов

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Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи

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Реальное время03:45

Фондовые торги в РФ открылись ростом

Банки.ру03:04
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Армия и оружие

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Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
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