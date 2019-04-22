Финансы

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржиИнтерфакс 12:33

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за раллирующей нефтью на новостях о возобновлении США со 2 мая санкций для импортеров иранской нефти; индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, а индекс РТС обновил пик с марта прошлого года на бумагах нефтяного сектора и Сбербанка .
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Индексы РТС и Мосбиржи выросли по итогам торгов

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