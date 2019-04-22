Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:37
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,50% к предыдущему закрытию и достиг 2576,82 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,56% до 1267,84 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Хоккей
Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Глава проголосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Глава Львовской области Олег Синютка заявил, что уходит со своего поста.
Обновлено в 06:31
Общество
«Аэрофлот» возобновил продажу льготных авиабилетов
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам.
Обновлено вчера в 18:19
Энергетика
Нефть Brent поставила новый рекорд года
Мировые цены на нефть взлетели после заявлений США о скором введении «полного запрета» на иранскую нефть, 22 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:53
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Технологии
Эксперт рассказал, почему не стоит заряжать смартфон до 100%
Зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства сокращает срок службы аккумулятора, сообщил РИА Новости руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин.
Обновлено в 20:45
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Технологии
«Ил» представил эскиз самолета для перевозки элементов ракеты «Ангара»
В корпорации «Ил» разработали эскизный проект грузового самолета Ил-96-500Т для транспортировки элементов ракет «Ангара» на космодром Восточный.
Обновлено в 20:47
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Здоровье
МВД рекомендует регионам закупать реанимобили для снижения смертности в ДТП
Министерство внутренних дел России рекомендует регионам оборудовать свои больницы реанимобилями для снижения числа погибших в ДТП, об этом говорится в методических рекомендациях ведомства (имеются в распоряжении РИА Новости), которые адресованы губернаторам.
Обновлено в 20:40
Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold
Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
Обновлено в 03:21
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Обновлено в 18:28
Хоккей
Экс-вратарь «Авангарда» Дафо: «30 дней в Омске – худшие в жизни. Получил первую зарплату и свалил оттуда»
Бывший вратарь «Авангарда» Байрон Дафо в подскате Пола Биссоннетта и Райана Уитни поделился воспоминаниями об игре за омский клуб.
Обновлено в 15:36
Общество
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Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Обновлено в 10:39
Общество
Минтруд сократит срок извещения работника об изменении договора
Сообщается, что в планы входит ввести право работодателя сократить срок уведомления работника о грядущих изменениях, которые определены сторонами условий трудового договора, указанного в статье 74 Трудового кодекса, до одного месяца с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Авто
Geely привезёт в Россию новый седан FE6
Компания Geely может пополнить свой модельный ряд в России новым седаном FE6, больше известным в Китае под названием BinRui.
Обновлено в 08:58
Экономика
Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов
На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.
Обновлено в 10:36