Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:36
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,13% к предыдущему закрытию и достиг 2742,95 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,17% до 1343,30 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
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Авто
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Названы самые солнечные города России
Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России.
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