Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:36

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Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,13% к предыдущему закрытию и достиг 2742,95 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,17% до 1343,30 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Фондовый рынок России поднял индексы

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