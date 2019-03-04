Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт вчера в 02:33

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:01 мск прибавил 0,10% к закрытию предыдущего дня и достиг 2480,44 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,11% до 1188,63 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Интерфакс02:22

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:19

Индексы РФ снижаются на внешнем негативе, падают акции «Аэрофлота»

ПРАЙМ02:20

Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалт02:36

Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Банки.ру02:17

Рынок акций РФ утром просел во главе с Аэрофлотом, растет НЛМК

Финмаркет03:37

Инвесторы заняли выжидательную позицию

АК&Мвчера в 02:44
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Экономика

Forbes назвал нового лидера списка богатейших российских миллиардеров

Американский журнал Forbes обновил свой рейтинг богатейших людей мира. Новый список опубликован на сайте издания.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

Пневматический пистолет злоумышленник после стрельбы выбросил в канализацию.
Обновлено в 04:57
Общество

В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручат дважды

В 2019 году Нобелевская премия по литературе будет вручена дважды — за нынешний и предыдущий год.
Обновлено в 07:56
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях

Думский комитет по информации рекомендовал к принятию поправки в законопроект о фейковых новостях, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:12
Общество

В России могут появиться платные вытрезвители

В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Из школы на Ставрополье госпитализировали 10 учеников

Десять школьников госпитализированы в селе Тищенском в Ставропольском крае после распыления неизвестного вещества.
Обновлено в 06:47
Политика

На Украине назвали Россию наибольшей террористической угрозой

В самой концепции, которая прилагается к опубликованному указу, говорится, что "в настоящее время наибольшую террористическую угрозу для Украины несет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве".
Обновлено в 07:57
Транспорт

Названа цена за проезд по трассе М-11 Москва-Петербург

Проезд по новой скоростной трассе М-11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, обойдется автолюбителям в сумму около двух тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Автодора" Вячеслава Петушенко.
Обновлено в 06:20
Общество

В одной из бухт Приморья создадут центр содержания косаток

"Участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами, и арест с них снят", - добавил представитель Гордеева.
Обновлено в 06:38
Общество

Хостелы в жилых домах решили запретить

Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 03:22
Хоккей

Главный арбитр КХЛ признал нарушение на защитнике «Спартака» перед голом СКА в овертайме

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов признал, что форвард СКА Ярно Коскиранта нарушил правила на спартаковском защитнике Ярославе Дыбленко в первом овертайме четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина перед тем, как армейцы забили гол.
Обновлено в 07:03
Футбол

Замглавы ФСИН назвал безделье Кокорина причиной онемения его ноги

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко прокомментировал физическое состояние нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который находится в СИЗО "Бутырка", передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:39
Политика

Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот

Американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Сотруднику МИД России отказали во въезде в Чехию

Сотруднику МИД России, направлявшемуся в Чехию в составе официальной делегации, отказали во въезде на территорию страны.
Обновлено в 05:59
Финансы

Ставки по ипотеке в ВТБ уже ниже 10% и продолжат снижаться

Ставки по ипотеке в ВТБ уже ниже 10% и продолжат снижаться во втором полугодии текущего года, завил глава второго по активам российского банка Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Москве эвакуировали Люблинский суд из-за угрозы минирования

Не менее 60 посетителей и сотрудников Люблинского районного суда эвакуировали в Москве после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:56
Общество

Матвиенко предложила ежегодно замерять уровень счастья россиян

Обновлено в 05:15
Наука

Второй пациент в мире излечился от ВИЧ

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Александру Шестуну стало плохо в Басманном суде

Обновлено в 07:57
Политика

Умер бывший глава МИД Германии Клаус Кинкель

Кинкель стал главой немецкого внешнеполитического ведомства в 1992 году и занимал этот пост шесть лет.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что у них нет информации о задержании активистов. Сталин скончался 5 марта 1953 года.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Сыктывкаре вынесен приговор вандалу, который разбил «Знак Рубля»

Обновлено в 05:01
Финансы

Минфин почти на 60% увеличит закупки валюты

Минфин планирует потратить 310 млрд руб. на закупки иностранной валюты с 7 марта по 4 апреля, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Джонни Депп винит экс-жену в нанесении травмы пальца бутылкой водки

Обновлено в 06:52
Происшествия

В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый ребенок

Обновлено вчера в 20:51
Футбол

Карадениз и «Рубин» заключили мировое соглашение

Между игроком и клубом было заключено мировое соглашение.
Обновлено в 07:12
Общество

Google обнаружил дискриминацию сотрудников-мужчин

Google сообщил, что провел внутреннее исследование зарплат в компании и обнаружил дискриминацию мужчин.
Обновлено в 04:18
Политика

Чешский министр рассказала о выгоде «Северного потока — 2»

Строительство «Северного потока – 2» является выгодным для Чехии по совокупности многих факторов, в том числе газопровод обеспечит усиление роли Чехии в международной транспортировке газа, заявила глава Минпромторга Чехии Марта Новакова.
Обновлено в 08:07
Общество

СМИ узнали о действиях солиста The Prodigy перед смертью

Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт всего за 48 часов до своей смерти участвовал в забеге на 5 км, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:09
Технологии

В Мексике археологи обнаружили пещеру с древними артефактами майя

Археологи от Института Антропологии и истории (INAH) в Мексике обнаружили древнюю пещеру с более 155 артефактами, которые оставались нетронутыми более тысячи лет, сообщается в заявлении на сайте института.
Обновлено в 05:20
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