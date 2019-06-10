Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт вчера в 03:31
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,30% к предыдущему закрытию и достиг 2737,93 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1330,81 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Юлия Началова вышла замуж за Алдонина назло изменнику-Ланскому
Сазыкина заявила, что замуж за футболиста Евгения Алдонина Началова вышла назло первому мужу.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Политика
Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева
Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 12:36
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Политика
Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 04:13
Игры
Меньше игр консольщикам: все новинки с PC Gaming Show на E3 2019
Обновлено в 04:34
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Недвижимость
Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью
Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.
Обновлено в 03:28
Политика
Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео
Опубликовано видео сноса ночью указателей Чечни в Дагестане.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты
Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:30
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Космос
Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено вчера в 12:49
Авто
В России упали цены на УАЗ «Профи»
Обновлено в 03:03
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
Ростовская область вошла в десятку регионов по росту криминала
Тенденция к росту количества преступлений зафиксирована по всей стране, кроме ДФО - там есть небольшое снижение в 0,2%. Среди лидеров преступности в стране, обогнав донской регион, расположились Татарстан, Нижегородская, Иркутская, Самарская и Новосибирская области.
Обновлено 08 июня в 01:42
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Пушков оценил предложение Демпартии Молдавии взять курс на Россию
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что лидер антироссийской Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк передал вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с предложением изменить внешнеполитический курс Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 03:02
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Обновлено в 04:19
Политика
США направили запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову
Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову Продюсер серьезно переживал за состояние музыканта.
Обновлено в 02:17
Общество
Беспилотные авто протестируют на владимирских дорогах
Обновлено в 04:00
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии финала НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:15
Происшествия
В хабаровском заповеднике плюшевый медведь помог задержать браконьеров
Инспекторы заповедника "Большехехцирский" для задержания браконьеров на территории охранной зоны использовали плюшевого медведя, снабженного радиостанцией.
Обновлено в 03:17
Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.
Обновлено вчера в 14:33