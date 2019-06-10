Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт вчера в 03:31

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,30% к предыдущему закрытию и достиг 2737,93 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1330,81 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

Шоу-бизнес Юлия Началова вышла замуж за Алдонина назло изменнику-Ланскому Сазыкина заявила, что замуж за футболиста Евгения Алдонина Началова вышла назло первому мужу.

Происшествия В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.

Политика Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Политика Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Общество Немцы назвали самые красивые русские имена В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.

Недвижимость Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.

Экономика Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета".

Космос Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.

Музыка Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".

Общество Ростовская область вошла в десятку регионов по росту криминала Тенденция к росту количества преступлений зафиксирована по всей стране, кроме ДФО - там есть небольшое снижение в 0,2%. Среди лидеров преступности в стране, обогнав донской регион, расположились Татарстан, Нижегородская, Иркутская, Самарская и Новосибирская области.

Политика Пушков оценил предложение Демпартии Молдавии взять курс на Россию Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что лидер антироссийской Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк передал вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с предложением изменить внешнеполитический курс Кишинева с переориентацией на Москву.

Политика США направили запрос об экстрадиции Ассанжа Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову Продюсер серьезно переживал за состояние музыканта.

Экономика Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах «Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.

Происшествия В хабаровском заповеднике плюшевый медведь помог задержать браконьеров Инспекторы заповедника "Большехехцирский" для задержания браконьеров на территории охранной зоны использовали плюшевого медведя, снабженного радиостанцией.