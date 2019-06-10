Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:31
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,30% к предыдущему закрытию и достиг 2737,93 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1330,81 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Спорт
В IAAF прокомментировали продление отстранения ВФЛА
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
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Песков прокомментировал дело журналиста Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 06:51
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре
Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 01:00
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Футбол
«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе Луиша
Сообщается, что «Порту» собирается в ближайшее время предложить «Спартаку» за Зе Луиша 8 миллионов евро.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»
Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
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Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Финансы
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Культура
Ведущие мультипликаторы России представят свои работы на крупнейшем кинорынке во Франции
Ведущие российские киностудии представят свои работы на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA (International animation film market) во французском городе Анси.
Обновлено вчера в 17:08
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Общество
Ветераны конфликта на Даманском потребовали выплаты ко Дню Победы
Участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский потребовали от властей выплат ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба.
Обновлено в 04:38
Общество
В Москве 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с жарой и высокой пожароопасностью.
Обновлено в 05:46
Политика
СБУ усилила контроль за «радикальными» россиянами на въезде в Молдавию
«В настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины для радикально настроенных граждан Российской Федерации», — заявили в СБУ.
Обновлено в 05:58
Футбол
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами
В составе сине-бело-голубых Риксен выступал с 2006 по 2009 год.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти
Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
51-летняя Оксана Фандера показала подтянутую фигуру в купальнике
51-летняя актриса Оксана Фандера продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике.
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Экономика
Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают
Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
Обновлено в 05:37
Общество
ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова
На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Энергетика
Силуанов назвал условие для падения цены на нефть до $30 за баррель
Весной 2019 года на фоне обострения противостояния США и Ирана мировые цены на нефть заметно выросли, 25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув на максимуме отметки $75,6.
Обновлено в 05:54
Политика
Названа пятерка лидеров на выборах в украинскую Раду
Досрочные выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля. Пятерка баллотирующихся партий-лидеров пока остается неизменной.
Обновлено в 07:04