Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:31

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,30% к предыдущему закрытию и достиг 2737,93 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1330,81 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ на этой неделе окажется под давлением отсечек дивидендов ряда бумаг во главе со Сбербанком

Финмаркет04:40

США отложили пошлины на товары из Мексики. Рынки сразу пошли в рост

РБК04:46

Акции «Сбербанка» пробили отметку 250 рублей

Finam.Ru03:14

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

Росбалт03:31

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:27

Фондовые торги в РФ стартовали ростом индексов

Банки.ру03:01

Индекс РТС обновил максимум

ТАСС03:31
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Спорт

В IAAF прокомментировали продление отстранения ВФЛА

Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Суд приговорил бывшего главу Коми Гайзера к 11 годам тюрьмы

Обновлено в 06:19
Происшествия

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Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Политика

Песков прокомментировал дело журналиста Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 06:51
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Армия и оружие

В Балтийском море стартовали учения НАТО

В воскресенье, 9 июня, в Балтийском море стартуют учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019, в которых будут задействованы 44 корабля.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

На выборах президента Казахстана побеждает Токаев

На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства, кандидат от партии «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 01:47
Футбол

«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе Луиша

Сообщается, что «Порту» собирается в ближайшее время предложить «Спартаку» за Зе Луиша 8 миллионов евро.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Финансы

Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Культура

Ведущие мультипликаторы России представят свои работы на крупнейшем кинорынке во Франции

Ведущие российские киностудии представят свои работы на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA (International animation film market) во французском городе Анси.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Общество

Ветераны конфликта на Даманском потребовали выплаты ко Дню Победы

Участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский потребовали от властей выплат ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова рассказала об обмане со стороны журналистов

Обновлено в 03:01
Общество

В Москве 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с жарой и высокой пожароопасностью.
Обновлено в 05:46
Политика

СБУ усилила контроль за «радикальными» россиянами на въезде в Молдавию

«В настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины для радикально настроенных граждан Российской Федерации», — заявили в СБУ.
Обновлено в 05:58
Футбол

Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами

В составе сине-бело-голубых Риксен выступал с 2006 по 2009 год.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти

Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
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Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
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Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают

Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
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На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
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Энергетика

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Названа пятерка лидеров на выборах в украинскую Раду

Досрочные выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля. Пятерка баллотирующихся партий-лидеров пока остается неизменной.
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