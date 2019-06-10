Финансы
Фондовые торги в РФ стартовали ростом индексовБанки.ру 03:01
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в "зеленой зоне", свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:09, Ашберн
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Обновлено в 19:12
Политика
Посол России и замгоссекретаря США проведут встречу
Российский посол в США Анатолий Антонов и заместитель государственного секретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведут встречу 11 июня.
Обновлено в 21:28
Общество
Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным
По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США
Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) сообщила, что хакеры получили доступ к фотографиям путешественников и номерных знаков автомобилей в результате взлома, передает CNN.
Обновлено в 21:59
Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено в 22:01
Происшествия
Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков
Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено в 04:42
Общество
Производитель ракет-носителей «Ангара» сорвал сроки их изготовления
Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.
Обновлено в 22:33
Происшествия
Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции
Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено в 14:43
Футбол
Сборная Украины обыграла Люксембург в квалификации Евро-2020
Сборная Украины победила команду Люксембурга с минимальным счетом (1:0) в матче 4-го тура квалификации Евро-2020.
Обновлено в 16:37
Происшествия
В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме человека выбросило на улицу
В Нижнем Тагиле в доме на Черноисточинском шоссе прогремел взрыв. По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа.
Обновлено в 12:05
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Происшествия
Житель якутского села открыл стрельбу, погибли два человека
Ранее сообщалось, что на этой неделе в ходе конфликта с соседями по даче 60-летний житель Нерюнгринского района совершил убийство трех человек и ранил еще одного.
Обновлено в 22:43
Общество
В МГУ откроют четыре новых направления подготовки
Садовничий отметил, что в 2019 году на первый курс в МГУ зачислят порядка 10 тыс. человек, и уточнил, что 6 тыс. человек будут приняты на программы бакалавриата и специалитета, а остальные — на программы магистратуры.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер
Обновлено в 21:44
Политика
Митинг против снятия блокады с Донбасса прошел в Киеве
Как сообщает "Украинская правда", акция протеста против освобождения Донбасса от блокады прошла в Киеве перед зданием администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:55
Футбол
Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в ПСЖ, утверждает AS.
Обновлено в 17:32
Экономика
Россия и США: На Украине назвали основных поставщиков угля
Основным поставщиком энергетического угля на Украину продолжает оставаться Российская Федерация.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Полковника Захарченко отправили в колонию на 13 лет
Обновлено в 17:58 Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 117 млн 990 тысяч рублей полковника МВД Дмитрия Захарченко, при обыске в квартире родственников которого нашли более 8,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Общество
Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона
В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено в 22:08
Политика
СБУ изучает обстоятельства визита Медведчука и Бойко в Москву
«В СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена) УК, в ходе которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко», — сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 16:56
Политика
Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия
По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Культура
Лауреатами Госпремии 2018 года стали 11 человек
Объявлены лауреаты Государственной премии РФ 2018 года «за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности», сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:00
Футбол
Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020
Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана
Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 15:43
Авто
Mercedes-Benz опубликовал цены на новый GLS 450
В апреле 2019 года на нью-йоркском автосалоне дебютировал обновленный Mercedes-Benz GLS 450, который получил новую моторную гамму, трансмиссии, высокотехнологичное оснащение, а также новый дизайн.
Обновлено в 15:23