Финансы

Фондовые торги в РФ стартовали ростом индексовБанки.ру 03:01

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в "зеленой зоне", свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов выросли

ТАСС12:43

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:27

Фондовые торги в РФ завершились в плюсе, индекс Мосбиржи достиг очередного пика

Банки.ру12:01

Рыночная капитализация крупнейших компаний России находится на максимуме

Красная весна07:18

США отложили пошлины на товары из Мексики. Рынки сразу пошли в рост

РБК04:46

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалт12:15

«Sell in May and Go Away» не случилось: майское биржевое ралли плавно перешло в июньское

SIA.ruвчера в 21:50
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Происшествия

В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице

Обновлено в 19:12
Политика

Посол России и замгоссекретаря США проведут встречу

Российский посол в США Анатолий Антонов и заместитель государственного секретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведут встречу 11 июня.
Обновлено в 21:28
Общество

Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным

По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США

Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) сообщила, что хакеры получили доступ к фотографиям путешественников и номерных знаков автомобилей в результате взлома, передает CNN.
Обновлено в 21:59
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Финансы

Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено в 22:01
Происшествия

Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков

Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено в 04:42
Общество

Производитель ракет-носителей «Ангара» сорвал сроки их изготовления

Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.
Обновлено в 22:33
Происшествия

Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции

Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено в 14:43
Футбол

Сборная Украины обыграла Люксембург в квалификации Евро-2020

Сборная Украины победила команду Люксембурга с минимальным счетом (1:0) в матче 4-го тура квалификации Евро-2020.
Обновлено в 16:37
Происшествия

В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме человека выбросило на улицу

В Нижнем Тагиле в доме на Черноисточинском шоссе прогремел взрыв. По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа.
Обновлено в 12:05
Общество

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Происшествия

Житель якутского села открыл стрельбу, погибли два человека

Ранее сообщалось, что на этой неделе в ходе конфликта с соседями по даче 60-летний житель Нерюнгринского района совершил убийство трех человек и ранил еще одного.
Обновлено в 22:43
Общество

В МГУ откроют четыре новых направления подготовки

Садовничий отметил, что в 2019 году на первый курс в МГУ зачислят порядка 10 тыс. человек, и уточнил, что 6 тыс. человек будут приняты на программы бакалавриата и специалитета, а остальные — на программы магистратуры.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер

Обновлено в 21:44
Политика

Митинг против снятия блокады с Донбасса прошел в Киеве

Как сообщает "Украинская правда", акция протеста против освобождения Донбасса от блокады прошла в Киеве перед зданием администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:55
Футбол

Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в ПСЖ, утверждает AS.
Обновлено в 17:32
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Экономика

Россия и США: На Украине назвали основных поставщиков угля

Основным поставщиком энергетического угля на Украину продолжает оставаться Российская Федерация.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Полковника Захарченко отправили в колонию на 13 лет

Обновлено в 17:58 Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 117 млн 990 тысяч рублей полковника МВД Дмитрия Захарченко, при обыске в квартире родственников которого нашли более 8,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Общество

Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона

В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено в 22:08
Политика

СБУ изучает обстоятельства визита Медведчука и Бойко в Москву

«В СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена) УК, в ходе которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко», — сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 16:56
Политика

Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия

По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Культура

Лауреатами Госпремии 2018 года стали 11 человек

Объявлены лауреаты Государственной премии РФ 2018 года «за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности», сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:00
Футбол

Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020

Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана

Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 15:43
Авто

Mercedes-Benz опубликовал цены на новый GLS 450

В апреле 2019 года на нью-йоркском автосалоне дебютировал обновленный Mercedes-Benz GLS 450, который получил новую моторную гамму, трансмиссии, высокотехнологичное оснащение, а также новый дизайн.
Обновлено в 15:23
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