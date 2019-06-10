Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт вчера в 03:31
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,30% к предыдущему закрытию и достиг 2737,93 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1330,81 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:41, Ашберн
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Здоровье
Определено главное условие рекордного долголетия
В ходе исследования специалисты определили срок жизни 16 931 человек, достигших столетнего возраста и родившихся между 1870 и 1904 годами.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Общество
В РФ с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу
С 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Условный срок получил машинист за угон тепловоза в Хабаровском крае
Хабаровский краевой суд вынес приговор машинисту тепловоза, который угнал локомотив и слил 500 литров топлива.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:17
Футбол
Украина минимально обыграла Люксембург
Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 16:37
Гаджеты
Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы
Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено 09 июня в 16:25
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Больше половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов
Сообщается, что почти 10 процентов семей имеют просроченную задолженность, ещё 10 были вынуждены реструктурировать кредит.
Обновлено в 01:32
Экономика
Спрос на недвижимость Кипра со стороны граждан России резко возрос
Со стороны клиентов из России спрос на кипрскую недвижимость в первом квартале 2019 года вырос сразу на 40,43%, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 01:34
Происшествия
Правозащитника Оюба Титиева освободили по УДО
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
Экономика
Росстат: потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность жителей России в I квартале текущего года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников
Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено 09 июня в 20:00
Технологии
В Бурятии испытали оборудование будущего радиогелиографа
Специалисты радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН (Бурятия) успешно испытали оборудование будущего радиогелиографа в Бадарах, сообщает 11 июня издание «Наука в Сибири».
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тысячи «квадратов»
"Площадь пожара составляет 4,7 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что горящее здание размером 80 на 40 метров и высотой 5 метров.
Обновлено в 01:06
Футбол
Полузащитник «Динамо» Соу тренируется с «Лансом»
Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может продолжить карьеру во Францию.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено вчера в 08:52
Единоборства
Мурат Гассиев проведет бой против Джои Давейко 27 июля
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, 25-летний российский боксер Мурат Гассиев 27 июля в Арлингтоне (США) дебютирует в супертяжелом весе поединком против 28-летнего американца Джои Давейко, сообщил сопромоутер россиянина Эдди Хирн.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено вчера в 04:55
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Обновлено вчера в 08:10