Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:32
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник незначительным ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:02 мск прибавил 0,16% к предыдущему закрытию и достиг 2567,87 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,18% до 1249,30 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
Недвижимость
ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми
Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Происшествия
Телеоператора убило пасхальной пиротехникой в Греции
Местные жители по давнему пасхальному обычаю, корни которого уходят во времена борьбы с турками, устраивают бои при помощи самодельной пиротехники.
Обновлено вчера в 20:30
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 01:22
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
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Футбол
Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Подавляющее число опрошенных (70%) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний (в основном из автомобильного сектора и сектора товаров повседневного спроса), 5,3% компаний не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще.
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес
На Светлану Лободу подали в суд в Европе
Обновлено в 05:10
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
"Колорадо Эвеланш" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Организатору «Нового величия» дали 2,5 года колонии
Молодого человека признали виновным в создании экстремистского сообщества. Суд назначил Ребровскому 2,5 года колонии общего режима.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
В Малом театре простятся с Элиной Быстрицкой
Обновлено вчера в 19:19
Экономика
Китай разрешил поставки молочной продукции еще 23 российским компаниям
Китай разрешил поставки молочной продукции еще 23 российским предприятиям, сейчас право на экспорт имеют 33 отечественных компании, говорится в сообщении Россельхознадзора "Дополнительный список 23 российских производителей молочной продукции, получивших право экспорта в Китай, размещен на официальном сайте компетентного органа КНР - Главного таможенного управления", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:36
Экономика
Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран
Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество
В Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков
За 28 апреля и ночь на 29 апреля в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова сегодня утром составила 15 см.
Обновлено в 04:10
Авто
Розничные продажи автомобилей Aurus отложили до 2020 года
Обновлено в 01:55
Общество
В 22 регионах России ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим введен в 22 регионах России, в 18 - частично.
Обновлено в 04:32
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Тамбов назвали одним из самых бедных городов России
Рейтинг бедных городов сформирован по результатам соцопроса в 24 городах России Эксперты агентства ZOOM MARKET провели соцопрос и выяснили, жители каких городов России считают себя самыми бедными.
Обновлено в 04:27
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено 27 апреля в 05:49