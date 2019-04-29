Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 29 апреля в 03:32
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник незначительным ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:02 мск прибавил 0,16% к предыдущему закрытию и достиг 2567,87 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,18% до 1249,30 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Политика
Волкер: украинцы могут отвернуться от Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае если президент Украины Владимир Зеленский откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе, украинцы поменяют к нему своё отношение.
Обновлено в 06:49
Хоккей
Йоонас Кемппайнен стал игроком СКА
Нападающий Йоонас Кемппайнен подписал контракт со СКА, информирует официальный Твиттер питерцев.
Обновлено в 06:27
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Гаджеты
Valve обновила «королевскую битву» в CS:GO — новая карта, предметы и система возрождений
Valve добавила карту Sirocco в режим «королевской битвы» Danger Zone для CS:GO.
Обновлено в 03:27
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Здоровье
Ученые рассказали, каким должен быть здоровый отдых
Ученые из США рассказали, каким должен быть здоровый отдых.
Обновлено в 04:16
Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Хоккей
«Металлург» объявил об уходе Эллисона, Шора и еще 8 хоккеистов
«Металлург» объявил о расставании с группой игроков.
Обновлено в 06:52
Спорт
CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF
Обновлено в 06:52
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Спорт
Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Церковь отказалась развенчать Петросяна и Степаненко
Обновлено в 07:25
Политика
На Украине рассказали о наказании за паспорта РФ – кадры
Сегодня стало известно, что Владимир Путин подписал новый указ об упрощении процедуры получения российского гражданства жителями Украины.
Обновлено в 07:28
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Политика
Послом России в Белоруссии назначен Дмитрий Мезенцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
СМИ: население Латвии готовят к «партизанской войне»
Латвийское издание Neatkarīga Rita Avize пишет, что «одним из наиболее реалистичных сценариев» возможного нападения неприятеля на эту республику может стать развязанная против нее «партизанская война».
Обновлено в 03:13
Футбол
Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара»
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.
Обновлено в 06:12
Хоккей
Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура
Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
Обновлено в 06:31
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor
Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило поработать над пикапом Ford Ranger, после чего он получил приставку VelociRaptor.
Обновлено в 06:57
Политика
У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму
Обновлено в 07:13
Авто
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%
В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19
Футбол
Гленн Ходдл: «Сейчас самое подходящее для Азара время для того, чтобы перейти в „Реал“»
Чувствую, что сейчас самое подходящее для Азара время для того, чтобы оставить «Челси» с ЛЧ позади и перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны
Обновлено в 05:58