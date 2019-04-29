Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 29 апреля в 03:32

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник незначительным ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:02 мск прибавил 0,16% к предыдущему закрытию и достиг 2567,87 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,18% до 1249,30 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для украинцев Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.

Политика Волкер: украинцы могут отвернуться от Зеленского Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае если президент Украины Владимир Зеленский откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе, украинцы поменяют к нему своё отношение.

Хоккей Йоонас Кемппайнен стал игроком СКА Нападающий Йоонас Кемппайнен подписал контракт со СКА, информирует официальный Твиттер питерцев.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Политика На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.

Энергетика На Украине подешевел газ для населения «Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после выборов Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.

Спорт Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.

Политика На Украине рассказали о наказании за паспорта РФ – кадры Сегодня стало известно, что Владимир Путин подписал новый указ об упрощении процедуры получения российского гражданства жителями Украины.

Политика Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.

Политика Послом России в Белоруссии назначен Дмитрий Мезенцев Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Армия и оружие СМИ: население Латвии готовят к «партизанской войне» Латвийское издание Neatkarīga Rita Avize пишет, что «одним из наиболее реалистичных сценариев» возможного нападения неприятеля на эту республику может стать развязанная против нее «партизанская война».

Футбол Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара» Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.

Хоккей Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Авто Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило поработать над пикапом Ford Ranger, после чего он получил приставку VelociRaptor.