Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 29 апреля в 03:32

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник незначительным ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:02 мск прибавил 0,16% к предыдущему закрытию и достиг 2567,87 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,18% до 1249,30 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,41-0,52%

ТАССвчера в 13:01

Российский рынок акций снижается по основным индексам

Газета.Ruвчера в 03:20

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Индексы РФ завершили торги снижением

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Российские фондовые индексы завершили торги вторника в минусе

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Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2530-2570 пунктов

SIA.ru28 апреля в 19:45
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Политика

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Политика

Волкер: украинцы могут отвернуться от Зеленского

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае если президент Украины Владимир Зеленский откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе, украинцы поменяют к нему своё отношение.
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Политика

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Обновлено вчера в 21:12
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Valve обновила «королевскую битву» в CS:GO — новая карта, предметы и система возрождений

Valve добавила карту Sirocco в режим «королевской битвы» Danger Zone для CS:GO.
Обновлено в 03:27
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Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено в 07:09
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Ученые из США рассказали, каким должен быть здоровый отдых.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Сообщение о минировании стадиона «Лужники» в Москве оказалось ложным

Обновлено в 05:00
Политика

На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка

Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Хоккей

«Металлург» объявил об уходе Эллисона, Шора и еще 8 хоккеистов

«Металлург» объявил о расставании с группой игроков.
Обновлено в 06:52
Спорт

CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF

Обновлено в 06:52
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Спорт

Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Церковь отказалась развенчать Петросяна и Степаненко

Обновлено в 07:25
Политика

Росгвардия мешает движению демократической колонны на Первомае

Обновлено в 04:51
Политика

На Украине рассказали о наказании за паспорта РФ – кадры

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Обновлено в 07:28
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Политика

Послом России в Белоруссии назначен Дмитрий Мезенцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

СМИ: население Латвии готовят к «партизанской войне»

Латвийское издание Neatkarīga Rita Avize пишет, что «одним из наиболее реалистичных сценариев» возможного нападения неприятеля на эту республику может стать развязанная против нее «партизанская война».
Обновлено в 03:13
Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
Футбол

Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.
Обновлено в 06:12
Хоккей

Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура

Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
Обновлено в 06:31
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Авто

Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor

Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило поработать над пикапом Ford Ranger, после чего он получил приставку VelociRaptor.
Обновлено в 06:57
Политика

У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму

Обновлено в 07:13
Авто

В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%

В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19
Футбол

Гленн Ходдл: «Сейчас самое подходящее для Азара время для того, чтобы перейти в „Реал“»

Чувствую, что сейчас самое подходящее для Азара время для того, чтобы оставить «Челси» с ЛЧ позади и перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны

Обновлено в 05:58
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