Фондовые торги в РФ стартовали в плюсеБанки.ру 03:12

Фондовые торги в России начались в понедельник в "зеленой зоне", свидетельствуют данные Московской биржи.

Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе

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