Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсеРосбалт 12:07
Российский рынок акций завершил сегодняшние торги умеренным ростом основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,24% и закрылся на отметке 2569,83 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,64% до 1254,96 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество
Составлен рейтинг самых бедных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2019 года независимым ZOOM MARKET, самыми бедными городами РФ стали: Саранск, Тамбов и Саратов.
Обновлено в 02:50
Политика
Россия сменит своего посла в Великобритании
Александра Яковенко на посту посла России в Великобритании этим летом может сменить глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Аршавин был замечен с двумя девушками
На днях одна из посетительниц престижного питерского кафе тайком засняла футболиста в компании двух симпатичных девушек.
Обновлено в 10:17
Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Политика
В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР
24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено в 07:37
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Общество
Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей
Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате России
Обновлено в 14:58
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Кино
Режиссер Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено в 14:18
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Происшествия
TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце
Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом лице Стаса Михайлова
Пользователи оценили фотографии с празднования 50-летнего юбилея российского певца Стаса Михайлова и пришли к выводу, что он мог сделать пластическую операцию, пишет Super.ru.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Наука
Неандертальцы использовали когти беркутов в качестве украшений
Судя по всему, древние люди не только употребляли птичье мясо в пищу, но и изготавливали из когтей беркутов украшения.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
Кабриолет Aurus Senat примет участие в параде Победы
В параде примут участие очень много представительниц прекрасного пола из числа военнослужащих.
Обновлено в 15:30