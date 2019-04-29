Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт вчера в 03:32

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник незначительным ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:02 мск прибавил 0,16% к предыдущему закрытию и достиг 2567,87 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,18% до 1249,30 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российские фондовые индексы завершили торги вторника в минусе

Росбалт12:10

Индексы РФ завершили торги снижением

Банки.ру11:56

ОБЗОР – Рынок акций РФ завершил месяц снижением основных индексов

ПРАЙМ14:42

Продавцы заполнили рынок

Finam.Ru12:44

Рынок акций РФ во вторник просел вслед за Европой и Америкой, вырос Магнит после слабого квартального отчета

Финмаркет12:26

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Интерфаксвчера в 03:15

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.рувчера в 03:05
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Происшествия

В Москве грузовик провалился под грунт после ДТП

Обновлено в 11:13
Политика

США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:40
Авто

В России продажи Lamborghini увеличились в 9 раз

Итальянская компания Lamborghini в первом квартале нынешнего года продала 28 автомобилей в России, что в 9 раз превышает показатели за аналогичный промежуток 2018 года.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
Баскетбол

Винс Картер официально подтвердил, что проведет еще один сезон в НБА

Обновлено в 14:09
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Автомобиль въехал в здание ТЦ в Гамбурге

Обновлено в 06:31
Политика

Путин сменил посла России в Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, Михаил Бабич снят с должности.
Обновлено в 14:17
Общество

Судебные приставы приостановили работу театра «У Никитских ворот»

Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 08:52
Кино

Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино»

В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Жертвами конфликта в Ливии стали 345 человек

«Число погибших в Триполи по данным на 28 апреля составило 345 человек, 1652 раненых», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
Обновлено в 14:42
Политика

Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Подтвержден приоритетный характер задачи скорейшего запуска работы Конституционного комитета.
Обновлено в 13:56
Экономика

АСВ требует 41,6 млрд рублей с экс-руководства «БФГ-Кредит»

Сегодня, 30 апреля 2019 года, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила, что обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о привлечении экс-руководства ООО КБ «БФГ-Кредит» (лицензия отозвана 27 июля 2016 года) к субсидиарной ответственности и взыскании с них 41,6 млрд рублей.
Обновлено в 10:53
Космос

В Мексике располагается Бермудский треугольник: найдено место, где все приборы выходят из строя

Прежде был назван способ превращения Черного моря в Бермудский треугольник.
Обновлено в 11:34
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Технологии

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:11
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Хоккей

«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов

Пресс-служба «Ак Барса» объявила об уходе из команды восьми хоккеистов.
Обновлено в 13:41
Общество

Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах

Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
Обновлено в 09:50
Футбол

Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей

Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
Обновлено в 12:50
Политика

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение по строительству кремниевого завода в Челябинской области.
Обновлено в 08:25
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро

Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка

На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Футбол

Власти Дагестана отказались помогать «Анжи»

На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий.
Обновлено в 09:21
Политика

Президент Австрии рассказал о русских корнях

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен в интервью церковному изданию KirchenZeitung рассказал о своих корнях и связанной с этим общности народа.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте

Обновлено в 12:10
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото

Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено в 10:56
Здоровье

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
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