Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт вчера в 03:32
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник незначительным ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:02 мск прибавил 0,16% к предыдущему закрытию и достиг 2567,87 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,18% до 1249,30 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:56, Ашберн
Экономика
Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы
С 1 июля коммунальные организации будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями.
Обновлено вчера в 16:55
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы
Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Политика
В Венесуэле произошла попытка государственного переворота
В Венесуэле произошла попытка государственного переворота, передает ОТР. По крайней мере, так говорят в правительстве республики.
Обновлено в 13:37
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено в 19:53
Политика
Кабельо: организаторы переворота в Венесуэле обманули последователей
Заговорщики полностью разбиты, организаторы госпереворота в Венесуэле обманули своих последователей, считает председатель Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.
Обновлено в 19:44
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Здоровье
Не дайте себя укусить. Чем опасны комары и как от них избавляться?
По данным энтомологов, как только среднесуточная температура достигает 4-8 градусов тепла, комары начинают просыпаться от зимней спячки.
Обновлено в 17:13
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Футбол
Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба «Динамо»
Обновлено в 11:19
Транспорт
ГИБДД создаст электронную базу злостных нарушителей
Госавтоинспекция намерена создать цифровую базу, куда будет заносить злостных нарушителей ПДД.
Обновлено вчера в 00:40
Кино
Газпромбанк рассчитал рейтинги выживаемости героев «Игры престолов»
Рейтинги основаны на общей обстановке перед началом финального сезона сериала, а также индивидуальных качествах героев, говорится в исследовании Центра рейтингового консультирования Газпромбанка.
Обновлено в 20:00
Здоровье
Весеннее цветение увеличило спрос на лекарства от аллергии среди россиян
Весеннее цветение в начале апреля в России спровоцировало всплеск аллергических реакций среди россиян: продажи антигистаминных препаратов в российских аптеках в первую неделю месяца подскочили на 20% по сравнению со средним показателем с начала года и составили 2 миллиона упаковок, сообщили РИА Новости в аналитическом агентстве DSM Group.
Обновлено в 20:25
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Политика
От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 19:34
Транспорт
Парковка на улицах Москвы на четыре дня стала бесплатной
С 1 по 4 мая парковка на всей улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, 5 мая парковки будут работать по режиму обычного воскресного дня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Московского паркинга".
Обновлено в 17:29
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в университете Северной Каролины
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которая произошла на территории университета в американском штате Северная Каролина.
Обновлено в 19:18
Гаджеты
ОС Windows 10 «потяжелеет» минимум до 32 Гбайт
Американский технологический гигант Microsoft изменил минимальные требования к операционной системе Windows 10 — популярная ОС, в частности, теперь требует больше свободного пространства на жестком диске.
Обновлено в 03:32
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество
В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым
Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
Обновлено в 05:04
Общество
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Происшествия
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж предстанет перед судом в Лондоне
Австралийский и эквадорский журналист, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в среду предстанет перед судом в Великобритании после того, как лондонская полиция ранее задержала его в здании посольства Эквадора.
Обновлено в 17:58
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Политика
Бутина о буднях в тюрьме: записываю рецепты
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина рассказала о буднях в американской тюрьме.
Обновлено в 11:00