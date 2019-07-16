Финансы

Фондовые торги в России открылись в минусеБанки.ру 03:04

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Интерфакс03:15

Рынок акций РФ снижается в отсутствие драйверов роста

ПРАЙМ09:54

Нецелесообразно удерживать длинные позиции в «Сургутнефтегазе»

Finam.Ru07:45

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:16

Дневной обзор рынка акций 16.07.2019. Волатильность на российском рынке начинает расти

Глас Народа09:08

Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалт03:37

Российский рынок акций открылся в красной зоне

Финмаркет03:09
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Политика

Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Игры

Tropico 6 выйдет на консолях в сентябре

Компания Kalypso Media назвала дату консольного релиза сатирической стратегии Tropico 6. Игра появится на PS4 и Xbox One 27 сентября.
Обновлено в 10:05
Политика

Соболь и Жданову отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Вечером во вторник, 16 июля, окружные избирательные комиссии приняли решение отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольким известным оппозиционерам.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Хоккей

Арбитрам КХЛ запретили вести соцсети

Арбитрам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запретили использовать социальные сети. заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
Обновлено в 09:43
Политика

В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине

16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 11:43
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Казани достигла эпидемического порога

Уровень заболеваемости достиг эпидемического порога.
Обновлено в 05:15
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Экономика

Пенсионеры в России отказались копить на старость

Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.
Обновлено в 09:25
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал о первых достижениях сына Арчи

Совсем недавно Меган Маркл и принц Гарри посетили лондонскую премьеру новой версии «Короля Льва».
Обновлено в 12:11
Гаджеты

Стала известна стоимость нового смартфона Xiaomi Mi A3

Накануне презентации стало известно, что Xiaomi Mi A3 будет предлагаться в нескольких конфигурациях по цене от 219 евро.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США

Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов

Обновлено в 10:01
Политика

Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда

В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Происшествия

Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления

По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Политика

Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке

Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире

Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
Обновлено в 12:16
Общество

В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев

Большое количество летающих муравьев появилось на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе Мосприроды во вторник, 16 июля.
Обновлено в 11:52
Футбол

Кафу находится на грани банкротства

Кафу - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, в июне этого года был выбран послом чемпионата мира-2022.
Обновлено в 09:38
Политика

Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову

Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери

Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Обновлено в 07:36
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