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Политика Соболь и Жданову отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Вечером во вторник, 16 июля, окружные избирательные комиссии приняли решение отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольким известным оппозиционерам.

Происшествия Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.

Хоккей Арбитрам КХЛ запретили вести соцсети Арбитрам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запретили использовать социальные сети. заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Политика В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине 16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Экономика Пенсионеры в России отказались копить на старость Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.

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