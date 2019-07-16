Финансы
Фондовые торги в России открылись в минусеБанки.ру 03:04
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:37, Вашингтон
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Игры
Tropico 6 выйдет на консолях в сентябре
Компания Kalypso Media назвала дату консольного релиза сатирической стратегии Tropico 6. Игра появится на PS4 и Xbox One 27 сентября.
Обновлено в 10:05
Политика
Соболь и Жданову отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Вечером во вторник, 16 июля, окружные избирательные комиссии приняли решение отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольким известным оппозиционерам.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Хоккей
Арбитрам КХЛ запретили вести соцсети
Арбитрам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запретили использовать социальные сети. заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
Обновлено в 09:43
Политика
В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине
16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 11:43
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Казани достигла эпидемического порога
Уровень заболеваемости достиг эпидемического порога.
Обновлено в 05:15
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Экономика
Пенсионеры в России отказались копить на старость
Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.
Обновлено в 09:25
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал о первых достижениях сына Арчи
Совсем недавно Меган Маркл и принц Гарри посетили лондонскую премьеру новой версии «Короля Льва».
Обновлено в 12:11
Гаджеты
Стала известна стоимость нового смартфона Xiaomi Mi A3
Накануне презентации стало известно, что Xiaomi Mi A3 будет предлагаться в нескольких конфигурациях по цене от 219 евро.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов
Обновлено в 10:01
Политика
Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе
Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Происшествия
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления
По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Политика
Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке
Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире
Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
Обновлено в 12:16
Общество
В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев
Большое количество летающих муравьев появилось на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе Мосприроды во вторник, 16 июля.
Обновлено в 11:52
Футбол
Кафу находится на грани банкротства
Кафу - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, в июне этого года был выбран послом чемпионата мира-2022.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери
Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 07:36