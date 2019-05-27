Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт вчера в 03:32
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,25% к предыдущему закрытию и достиг 2625,76 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,28% до 1282,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
В Заречном на время ЕГЭ в туалетах сняли двери
В школе №226 Заречного, дабы усилить контроль за выпускниками, с дверей туалета сняли двери.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Кемерове маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем
Пять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Кемерове.
Обновлено в 07:01
Политика
Полиция Косова задержала россиянина
Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Объявлена цена сверхбюджетного смартфона Xiaomi Redmi
Redmi 6A некоторое время держал марку самого дешёвого смартфона компании, а затем появился ещё более доступный Redmi Go.
Обновлено в 07:36
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Здоровье
С начала сезона от укусов клещей пострадали почти 5 тысяч петербуржцев
По состоянию на 27 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 4758 человека, в том числе 915 детей до 17 лет.
Обновлено в 05:22
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Здоровье
Ученые рассказали, как предотвратить перепады настроения у женщин
Избавиться от неприятных симптомов предменструального синдрома (ПМС), от которого страдает около 75% женщин, может помочь добавка магния в рацион.
Обновлено в 01:04
Политика
Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе
Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
Обновлено вчера в 13:19
Религия
В РПЦ недоумевают, почему строительство храмов вызывает возмущение
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге, сообщил о том, что Русская православная церковь строит в среднем по три храма в сутки.
Обновлено в 07:17
Политика
Порошенко станет спонсором радикалов
Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Общество
Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента
Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В России впервые арестовали «вора в законе» по новой статье
Как отмечается, до этого не было случаев ареста по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", которая появилась в УК в апреле 2019 года.
Обновлено в 07:42
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Армия Сирии нашла в Хаме госпиталь «Белых касок»
Военные осмотрели освобожденные здания в городе Кальат аль-Мудик Сирийская армия обнаружила в отбитом у боевиков городе Кальат аль-Мудик госпиталь активистов "Белых касок", обвиняемых в постановках химических атак, а также выкопанный боевиками туннель длиной в 50 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Четырехлетний ребенок на машине сбил пенсионерку
В Тамбове мальчик четырех лет сбил на машине 80-летнюю женщину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД по региону.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился
Обновлено в 03:42
Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Турция объявила о начале операции на севере Ирака
Обновлено в 04:39
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Происшествия
Суд арестовал мужчину, застрелившего знакомого в Мытищах
Прятавшийся в Петебурге подозреваемый в убийстве мужчины в Мытищах арестован подмосковным судом по ходатайству следователя.
Обновлено в 07:39
Футбол
РФС поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионах
Идея вернуть продажу и рекламу пива на стадионах нашла поддержку в Российском футбольном союзе, никакой проблемы в организации и клубах в этом не видят.
Обновлено в 06:50