Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт вчера в 03:32

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,25% к предыдущему закрытию и достиг 2625,76 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,28% до 1282,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Интерфакс03:16

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, лидирует «Иркут» на новостях о buyback

Финмаркет04:22

Индексы РФ немного снижаются на спокойном внешнем и внутреннем фоне

ПРАЙМ03:17

Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно

Банки.ру03:03

Утренний обзор рынка акций 28.05.2019. Евросоюз отказался сокращать экспорт автомобилей

Глас Народа02:32

Рынок продолжит рост в начале дня

Finam.Ru02:50

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалтвчера в 12:12
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Общество

В Заречном на время ЕГЭ в туалетах сняли двери

В школе №226 Заречного, дабы усилить контроль за выпускниками, с дверей туалета сняли двери.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Кемерове маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем

Пять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Кемерове.
Обновлено в 07:01
Политика

Полиция Косова задержала россиянина

Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Гаджеты

Объявлена цена сверхбюджетного смартфона Xiaomi Redmi

Redmi 6A некоторое время держал марку самого дешёвого смартфона компании, а затем появился ещё более доступный Redmi Go.
Обновлено в 07:36
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Здоровье

С начала сезона от укусов клещей пострадали почти 5 тысяч петербуржцев

По состоянию на 27 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 4758 человека, в том числе 915 детей до 17 лет.
Обновлено в 05:22
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Здоровье

Ученые рассказали, как предотвратить перепады настроения у женщин

Избавиться от неприятных симптомов предменструального синдрома (ПМС), от которого страдает около 75% женщин, может помочь добавка магния в рацион.
Обновлено в 01:04
Политика

Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе

Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Политика

Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
Обновлено вчера в 13:19
Религия

В РПЦ недоумевают, почему строительство храмов вызывает возмущение

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге, сообщил о том, что Русская православная церковь строит в среднем по три храма в сутки.
Обновлено в 07:17
Политика

Порошенко станет спонсором радикалов

Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Общество

Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента

Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В России впервые арестовали «вора в законе» по новой статье

Как отмечается, до этого не было случаев ареста по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", которая появилась в УК в апреле 2019 года.
Обновлено в 07:42
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Армия Сирии нашла в Хаме госпиталь «Белых касок»

Военные осмотрели освобожденные здания в городе Кальат аль-Мудик Сирийская армия обнаружила в отбитом у боевиков городе Кальат аль-Мудик госпиталь активистов "Белых касок", обвиняемых в постановках химических атак, а также выкопанный боевиками туннель длиной в 50 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

Токаев наградил Путина орденом в честь первого президента Казахстана

Обновлено в 07:01
Происшествия

Четырехлетний ребенок на машине сбил пенсионерку

В Тамбове мальчик четырех лет сбил на машине 80-летнюю женщину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД по региону.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился

Обновлено в 03:42
Общество

Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Турция объявила о начале операции на севере Ирака

Обновлено в 04:39
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Происшествия

Суд арестовал мужчину, застрелившего знакомого в Мытищах

Прятавшийся в Петебурге подозреваемый в убийстве мужчины в Мытищах арестован подмосковным судом по ходатайству следователя.
Обновлено в 07:39
Футбол

РФС поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионах

Идея вернуть продажу и рекламу пива на стадионах нашла поддержку в Российском футбольном союзе, никакой проблемы в организации и клубах в этом не видят.
Обновлено в 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
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