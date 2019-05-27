Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%Интерфакс 03:16

Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает коррекция нефти Brent после роста накануне; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс РТС почти не претерпел изменений.
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Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Интерфакс03:16

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,52 и 0,70%

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В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
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Футбол

Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»

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Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Футбол

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Возглавили колонну кавалеристы в форме пограничников времен гражданской войны и барабанщики из числа кадетов.
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Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
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