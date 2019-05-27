Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%Интерфакс 03:16

Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает коррекция нефти Brent после роста накануне; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс РТС почти не претерпел изменений.

Происшествия Главный «вор в законе» Томской области арестован По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.

Политика Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.

Общество В США скончался основатель Human Rights Watch В США скончался основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на школьников Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.

Армия и оружие В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.

Футбол Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.

Авто В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Футбол Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо сообщил о своем уходе с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Милан".

Происшествия В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.

Футбол РФС утвердил бюджет на 2019 год Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Политика В Австрии парламент вынес вотум недоверия канцлеру Позже Штрахе ушел в отставку, а Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные выборы в парламент, на посты ушедших министров от Австрийской партии свободы он назначил представителей своей партии, именно это вызвало недовольство оппозиции.

Кино Максим Фадеев сыграл в сериале «Толя Робот» и огорчил поклонников Максим Фадеев сыграл роль в сериале Алексея Нужного «Толя Робот», о чем сообщил своим подписчикам в социальной сети.

Общество День пограничника. По перекрытым улицам Саратова едут бронемашины Возглавили колонну кавалеристы в форме пограничников времен гражданской войны и барабанщики из числа кадетов.

Происшествия В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.

Экономика Ущерб от космических аварий в РФ превысил 36 млрд рублей Космические аварии за период 2010-2018 годы нанесли российскому бюджету ущерб в более чем 35 млрд рублей, говорится в документации к проекту постановления правительства, который цитирует РИА Новости.

Наука Почему так важно принимать аспирин пациентам после перенесения инсульта Многие врачи считали, что препараты, в состав которых входят аспирин и клопидогрел, могут привести к другой форме кровоизлияния, такой как геморрагический инсульт.

Происшествия Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7 Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

Политика Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.

Шоу-бизнес Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой 31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.

Гаджеты Компания Redmi официально анонсировала выпуск первого ноутбука Китайский производитель смартфонов Redmi официально объявил о скором выпуске первого для бренда ноутбука под названием RedmiBook 14.