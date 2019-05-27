Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%Интерфакс 03:16
Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает коррекция нефти Brent после роста накануне; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс РТС почти не претерпел изменений.
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Происшествия
Главный «вор в законе» Томской области арестован
По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:10
Общество
В США скончался основатель Human Rights Watch
В США скончался основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:29
Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
Обновлено в 05:13
Хоккей
Братиславский «Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского
Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.
Обновлено в 05:11
Футбол
Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Музыка
Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом
Успех россиянки обернулся скандалом на конкурсе.
Обновлено вчера в 10:05
Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Михаила Галустяна внесли в базу сайта «Миротворец»
Обновлено вчера в 16:44
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Футбол
Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»
Дженнаро Гаттузо сообщил о своем уходе с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Милан".
Обновлено в 04:39
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 год
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Политика
В Австрии парламент вынес вотум недоверия канцлеру
Позже Штрахе ушел в отставку, а Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные выборы в парламент, на посты ушедших министров от Австрийской партии свободы он назначил представителей своей партии, именно это вызвало недовольство оппозиции.
Обновлено вчера в 10:37
Кино
Максим Фадеев сыграл в сериале «Толя Робот» и огорчил поклонников
Максим Фадеев сыграл роль в сериале Алексея Нужного «Толя Робот», о чем сообщил своим подписчикам в социальной сети.
Обновлено в 04:49
Общество
День пограничника. По перекрытым улицам Саратова едут бронемашины
Возглавили колонну кавалеристы в форме пограничников времен гражданской войны и барабанщики из числа кадетов.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Экономика
Ущерб от космических аварий в РФ превысил 36 млрд рублей
Космические аварии за период 2010-2018 годы нанесли российскому бюджету ущерб в более чем 35 млрд рублей, говорится в документации к проекту постановления правительства, который цитирует РИА Новости.
Обновлено в 04:52
Наука
Почему так важно принимать аспирин пациентам после перенесения инсульта
Многие врачи считали, что препараты, в состав которых входят аспирин и клопидогрел, могут привести к другой форме кровоизлияния, такой как геморрагический инсульт.
Обновлено 26 мая в 10:37
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Кино
Найден самый преданный персонаж «Игры престолов»
Интернет-пользователи пишут в Twitter-блогах посты, посвященные самому верному персонажу в Вестеросе.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Гаджеты
Компания Redmi официально анонсировала выпуск первого ноутбука
Китайский производитель смартфонов Redmi официально объявил о скором выпуске первого для бренда ноутбука под названием RedmiBook 14.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Медведь зашёл на детскую площадку в Красноярском крае
Обновлено в 04:34
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54