Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю на подъемеРосбалт 03:45
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:03 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,5% к предыдущему закрытию и достиг 2693,19 пункта. Долларовый индекс РТС к этому времени поднялся на 0,72% до 1298,77 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
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Обновлено в 10:17
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Обновлено в 12:57
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Обновлено в 06:03
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Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Обновлено в 11:16
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ЦБ: «Союзмультфильм» согласовал монеты с «Бременскими музыкантами»
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Обновлено в 08:44
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ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
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Обновлено вчера в 22:20
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Армия и оружие
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Дудь ответил на свой главный вопрос о Путине
Журналист Юрий Дудь ответил, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину, если бы оказался перед ним, сообщает «7x7».
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Владелец TikTok запустил цензурированный поисковик в Китае
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Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
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