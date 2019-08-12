Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю на подъемеРосбалт 03:45

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Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:03 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,5% к предыдущему закрытию и достиг 2693,19 пункта. Долларовый индекс РТС к этому времени поднялся на 0,72% до 1298,77 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский фондовый рынок начал неделю на подъеме

Росбалт03:45

Российский рынок акций начал новую неделю на позитиве

Финмаркет03:05
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