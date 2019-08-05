Российский триколор в испанском ресторане вызвал приступ истерии у украинских туристов, заявил очевидец происшедшего Дэвид Пластер 5 августа на своей странице в Facebook.

Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины

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