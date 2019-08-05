Политика

Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с УкраиныКрасная весна вчера в 15:11

Российский триколор в испанском ресторане вызвал приступ истерии у украинских туристов, заявил очевидец происшедшего Дэвид Пластер 5 августа на своей странице в Facebook.
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В испанском отеле рассказали подробности о конфликте из-за российского флага

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В испанском отеле рассказали подробности скандала из-за российского флага

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Украинцы устроили скандал в Испании из-за флага России и русских песен

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Вскрылись подробности скандала с украинцами и флагом России в Испании

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URA.Ru03:56

В Испании отреагировали на устроенный украинцами скандал из-за флага РФ

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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:57, Вашингтон
Финансы

ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента

Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару еще почти на 0,5%, приблизив курс национальной валюты к психологической отметке 7 юаней за доллар.
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Экономика

Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов

Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
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Никас Сафронов одолжил 35 тысяч долларов на операцию Вилли Токареву

Обновлено в 22:00
Происшествия

Власти Красноярского края отменили режим ЧС в Ачинске

По данным ведомства, произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По уточнённой информации, погиб один человек, 8 пострадали.
Обновлено в 08:57
Политика

Украина надеется на белорусское топливо

Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Генпрокуратура: власти регионов искажали статистику по лесным пожарам

По данным Генпрокуратуры, власти регионов занижали параметры лесных пожаров на своей территории.
Обновлено вчера в 07:56
Кино

Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю

Обновлено в 15:45
Происшествия

На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек

На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:53
Экономика

Резкое снижение рабочей силы фиксируют в России

Число экономически активных граждан упало на 0,8 млн человек Исследователи РАНХиГС зафиксировали резкое снижение численности рабочей силы в России, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 22:29
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Футбол

Аленичев считает «Порту» фаворитом в противостоянии с «Краснодаром»

"Порту" практически каждый год играет в Лиге чемпионов, это коллектив высокого европейского класса.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Кабуле рядом с аэропортом прогремел взрыв

Обновлено в 22:21
Армия и оружие

Российские противолодочные самолеты совершили облет Аляски и Канады

Дальние противолодочные самолеты Тихоокеанского флота России совершили облет воздушных границ Аляски и Канады.
Обновлено в 11:53
Здоровье

О чём может предупредить шум в ушах, поведали эксперты

Эксперты поведали, о чём может предупредить шум в ушах.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Три человека утонули в море в Сочи во время шторма

Обновлено в 14:50
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
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Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году

О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Политика

Порошенко вернулся на Украину ночью

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
Обновлено в 21:46
Общество

Пострадавшие от наводнения смогут купить жилье во всех регионах России

Пострадавшие от наводнения смогут приобретать дома и квартиры с помощью соцвыплат не только в Иркутской области, но и по всей России.
Обновлено в 05:34
Недвижимость

Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.
Обновлено вчера в 07:04
Путешествия

Названа самая путешествующая нация

Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
Обновлено в 16:50
Политика

Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ

Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Экономика

Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено в 19:33
Политика

В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом

Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В Домодедово пассажирский самолет при взлете снес фонари освещения

Обновлено в 11:41
Кино

Хоррор «Сквозь горизонт» сделают сериалом

По мотивам фильма ужасов «Сквозь горизонт» (Horizon Event), вышедшего на экраны в 1997 году, снимут сериал, сообщает Variety.
Обновлено в 08:21
Политика

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Общество

Социологи выявили переставших брать в долг россиян

Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа (есть у РБК), проводившегося в конце июля 2019 года.
Обновлено в 17:04
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