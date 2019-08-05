Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с УкраиныКрасная весна вчера в 15:11
Российский триколор в испанском ресторане вызвал приступ истерии у украинских туристов, заявил очевидец происшедшего Дэвид Пластер 5 августа на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
Обновлено в 19:54
Политика
В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом
Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено в 14:29
Футбол
Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».
Обновлено в 19:21
Экономика
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Футбол
«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко
Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
Обновлено в 05:38
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Экономика
МВФ оценил влияние санкций на экономику России
Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Космос
Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17
С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.
Обновлено в 20:01
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Экономика
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 45-ваттную зарядку
Xiaomi планирует начать производство новой модели смартфонов.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
Обновлено в 18:16
Хоккей
Третьяк рассказал Путину об уловке хоккеистов во время Олимпиады-2018
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил, как мотивировали спортсменов на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
Обновлено в 08:02
Экономика
Ведущие американские газетные издательства объявили о слиянии
Американская компания New Media Investment Group, владеющая издательством GateHouse Media, приобретет своего конкурента – компанию Gannett.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Экономика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
Обновлено в 09:37
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Общество
Синоптики предупредили москвичей о нестабильной погоде на неделе
Главный специалист российского Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о нестабильной погоде, которая ожидает жителей столицы до конца недели.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Технологии
DeepCode найдёт ошибки в исходном коде ПО при помощи ИИ
DeepCode использует ИИ, чтобы автоматизировать поиск ошибок и уязвимостей в программном коде Анализ кода необходим для обнаружения ошибок, потенциальных уязвимостей, нарушений общепринятого стиля форматирования и многого другого на ранних этапах разработки программного обеспечения, прежде чем код будет где-либо использован.
Обновлено в 15:31
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Сирии
Террористы «Исламского государства» (ИГ, экстремистской группировки, запрещенной в России) укрепляют позиции в Ираке и намерены возродить свои силы в Сирии.
Обновлено в 21:06