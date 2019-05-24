Кино
Российский фильм получил приз на Каннском кинофестивалеНациональная служба новостей вчера в 15:19
Приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил 27-летний ученик Александра Сокурова, режиссер Кантемир Балагов. Жюри отметило его фильм «Дылда», передает РИА «Новости».
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27-летний россиянин Кантемир Балагов получил приз за фильм «Дылда» на Каннском кинофестивале
Эхо Москвывчера в 23:33
Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»
Комсомольская правдавчера в 15:30
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