Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивалеРИА Новости вчера в 15:13
Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости. Фильм рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»
Комсомольская правдавчера в 15:30
27-летний россиянин Кантемир Балагов получил приз за фильм «Дылда» на Каннском кинофестивале
Эхо Москвывчера в 23:33
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Глава Генштаба Украины остался в «шоке» от поездки в Крым
Хомчак был назначен главой Генштаба указом президента Украины Владимира Зеленского 21 мая.
Обновлено вчера в 23:17
Здоровье
Всего семь минут: врач рассказал о причине заболевания раком
Долгое пребывание под солнцем без использования солнцезащитного крема может стать причиной появления ранних морщин, быстрого старения кожи и развития онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 13:03
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Трамп расстроился из-за отставки Мэй
Президент США Дональд Трамп расстроился из-за ухода в отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 19:47
Музыка
День города в Петербурге пройдет без выступления Нетребко и Эйвазова
Ранее сообщалось о том, что стал известен режим работы метрополитена в День города в Петербурге.
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено вчера в 13:57
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено вчера в 06:49
Музыка
Подопечную Фадеева преследует «безумный маньяк»
В Instagram бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева рассказала, что ее преследует безумный маньяк.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено вчера в 02:11
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Общество
«Музеон» и «Лиза Алерт» приурочили акцию ко Дню пропавших детей
Обновлено вчера в 20:23
Музыка
Дженнифер Лопес даст концерт в Петербурге 11 августа
Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес приедет в город на Неве с новым шоу «It’s My Party». Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Обновлено вчера в 10:35
Футбол
Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеру
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
СМИ: американские крылатые ракеты «обманули» российские С-400 и нанесли удары по Сирии
Согласно материалам издания «Money Control», американские крылатые ракеты смогли «обмануть» российские ЗРС С-400 «Триумф», расположенные на авиабазе «Хмеймим» и нанести удар по сирийским военным.
Обновлено 23 мая в 12:39
Политика
Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией
Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Югорский депутат задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Обновлено 23 мая в 23:33
Происшествия
Власти Франции назвали версию взрыва в Лионе
Парижская прокуратура рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию
Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Массовое ДТП на МКАД: фура едва не упала в реку
На месте работают экстренные службы Москва, 25 мая.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено вчера в 04:50
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Болтон: саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР
Находящийся с визитом в Токио советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет способствовать решению ядерной и ракетной проблемы КНДР, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Жена Ярошенко заявила об ухудшении здоровья летчика
В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров.
Обновлено 23 мая в 16:13