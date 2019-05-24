Кино

Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивалеРИА Новости вчера в 15:13

Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости. Фильм рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года.
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Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

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Российская картина «Дылда» получила приз на Каннском кинофестивале

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Режиссер фильма «Дылда» Кантемир Балагов получил награду в Каннах

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