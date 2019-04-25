Российский фигурист выполнил пятерной тулупГазета.Ru 03:16

Рядом с Максимом есть человек с удочкой, который его поддерживает – так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали. На тренажере Мишина можно так навращать и 10, и 12, и 100 оборотов, в цирке на лонже вообще летают.

12-летний фигурист Максим Белявский, исполнил прыжок в пять оборотов, сообщает РИА "Новости". Ученик школы ЦСКА поделился видео со сложным элементом в инстаграме. Прыжок спортсмен совершил на так называемой удочке, которая позволяет юным фигуристам задерживаться в воздухе, а также страхует их.

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