Политика
Российский экологический оператор завершил процедуру регистрацииЭкономика сегодня 15:40
Российский экологический оператор (РЭО), созданный по указу президента РФ Владимира Путина от 14 января 2019 года, завершил процедуру регистрации в налоговом органе и готов приступить к работе.
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Российского экологического оператора официально зарегистрировали в налоговом органе
Народные новости06:10
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Общество
Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати
Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.
Обновлено в 10:36
Политика
Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»
Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Кокорин и Мамаев отдохнули на сотни тысяч рублей в день драки
В ходе судебного заседания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева была озвучена сумма, которую спортсмены потратили в день драки.
Обновлено в 14:26
Наука
Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук
Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы в Чикаго
По меньшей мере два человека погибли при стрельбе на улице в Чикаго (США, штат Иллинойс).
Обновлено в 13:41
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Футбол
Букмекеры: «Ювентус» обыграет «Аякс» в матче Лиги чемпионов
Сегодня в 22:00 по московскому времени «Аякс» примет «Реал» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. «Аякс» проводит отличный сезон.
Обновлено в 11:57
Экономика
Физлица смогут через новый сервис Ozon инвестировать в поставщиков
Онлайн-ритейлер Ozon.ru запустил платформу Ozon.Invest, благодаря которой физические лица смогут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Падчерица Саши Савельевой отреагировала на новость о рождении брата
Дочь Кирилла Сафонова от первого брака эмоционально отреагировала на прибавление в семье.
Обновлено в 05:21
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
Испанская «Барселона» на выезде обыграла английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:54
Футбол
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Общество
Медведев рассказал о двойке в четверти
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.
Обновлено в 05:16
Хоккей
Олег Знарок возглавит ХК «Спартак»
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» обговаривает последние детали соглашения с тренером Олегом Знарком, сообщил агентству ТАСС генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.
Обновлено в 14:53
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня
Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Общество
Путин одобрил идею о туристическом сборе для иностранцев в Петербурге
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ об идее ввести туристический сбор для приехавших в город иностранных туристов.
Обновлено в 12:02