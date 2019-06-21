Политика
Депутат Госдумы назвал беспорядки в Грузии спланированной акциейФАН 22:27
Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении сторонников Саакашвили на членов российской делегации в Тбилиси. Накануне в столице Грузии произошло нападение на членов российской делегации, приехавшей для участия в 26-й Международной ассамблее православия.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:36, Вашингтон
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено в 22:20
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 16:30
Политика
Мост через реку Лена в Якутии позволит сэкономить миллиарды рублей
Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал и о проекте моста через Лену в районе Якутска.
Обновлено в 08:41
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Президент Грузии осудила призыв Саакашвили к неподчинению
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова экс-главы страны Михаила Саакашвили, который призвал присутствующих на протесте в Тбилиси полицейских не подчиняться властям.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено в 03:00
Авто
Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено в 21:52
Космос
Найдены потенциальные космические туристы для полета на «Союзе»
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль
Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено в 02:04
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено в 21:29
Политика
Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах
Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.
Обновлено в 11:23
Авто
Волгоградец отсудил 20 млн рублей за плохое кресло своего кроссовера
В декабре 2017 года Альвидас Рубис купил у волгоградского дилера ООО «Арконт ЯЛР» кроссовер Range Rover Velar по цене 6 415 700 рублей.
Обновлено в 15:29
Политика
Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным планируют посмотреть 75% россиян.
Обновлено вчера в 22:53
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено в 05:31
Политика
Путин ответил на предложение назначить Грудинина главой правительства
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможном назначении депутата Павла Грудинина на пост премьер-министра РФ.
Обновлено в 08:55
Экономика
Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 1,6%
Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2019 года составила 2 млрд 948,5 млн рублей, увеличившись за май на 47,8 млн рублей, или на 1,6%, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 09:19
Музыка
Музыкант Шахрин раскрыл секрет названия группы «Чайф»
Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал о творчестве и раскрыл небольшой секрет коллектива, а именно, откуда взялось название "Чайф".
Обновлено в 21:29
Общество
В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks
Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено в 22:04
Происшествия
Вертолет с японскими военными разбился в Токио
В Японии вертолет UH-1 разбился во время посадки на аэродроме Татикава, расположенном на западе префектуры Токио.
Обновлено в 22:23
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Авто
Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Политика
В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 15:06
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Технологии
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных
Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
Обновлено в 19:41
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53