Политика
Российский депутат прокомментировал связь с протестами в ГрузииLenta.ru вчера в 15:38
Оппозиционный митинг в Грузии, начавшийся после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, был спланированной акцией. Об этом он рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Саакашвили назвал протесты в Тбилиси антиолигархическими и антироссийскими
Московский Комсомолецвчера в 20:04
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов назвал протесты в Тбилиси спланированными заранее
Говорит Москвавчера в 16:09
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Стоит отметить, что при составлении рейтинга учитывалась регулярность угонов автомобилей, то есть здесь показывается соотношение количества похищенных транспортных средств к общему объему застрахованных по КАСКО машин этого бренда.
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Патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon («Посейдон») Военно-морских сил (ВМС) США показали изнутри.
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Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
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