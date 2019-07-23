Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после бояLenta.ru 12:16

В 2013 году повреждение черепа получил еще один российский боксер В ноябре 2013 года Магомед Абдусаламов проводил поединок против кубинца Майка Переса в США. Во время боя россиянин получил черепно-мозговую травму, что спровоцировало отек мозга и образование тромба.
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Российский боксер Максим Дадашев умер в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.
ТАСС10:57

Подробнее о событии

«Жестокий спорт». Чемпион ОИ-2012 Мехонцев прокомментировал смерть русского боксера Дадашева в США

Sport24.ru19:49

28-летний боксер из России умер в больнице. Почему это произошло

Матч ТВ16:27

Эдди Хирн о смерти Дадашева: «Покойся с миром»

Sports.ru13:37

Последний бой. Российский боксер Дадашев скончался в США после поединка

ТАСС15:17

Видео с боя, в котором Максим Дадашев получил смертельную травму

Советский спорт15:43

Остановите бой… Погиб боксер Максим Дадашев

Спорт-Экспресс17:00

Смерть боксёра Дадашева — что говорят боксёры, кто виноват

Чемпионат18:30
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Космос

Исследование: на Луне гораздо больше воды, чем считалось ранее

В своей статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, ученые описывают свое исследование сходства между льдом на Меркурии и затененными областями на Луне.
Обновлено в 12:30
Общество

В Барнауле и Бийске введен режим «черного неба»

Плотная мгла, в которую погрузился Алтайский край из-за лесных пожаров в Красноярском крае, стала причиной введения в крупнейших городах региона режима "черное небо".
Обновлено в 20:21
Армия и оружие

Перехват самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео

Момент перехвата самолетов России и Китая южнокорейскими истребителями попал на видео.
Обновлено в 08:25
Экономика

Приток мигрантов в Россию оказался аномальным

В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Политика

Милонов дал напутствие Борису Джонсону

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал новому главе тори Борису Джонсону найти костюм по размеру и сменить прическу.
Обновлено в 22:25
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Боевые самолеты Китая и России никому не угрожали, заявили в Минобороны РФ

Первый совместный патруль российских и китайских боевых самолетов не был направлен против третьих стран.
Обновлено в 08:04
Общество

Военных ВВО привели в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье

Обновлено в 20:45
Армия и оружие

Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые

Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено в 18:12
Авто

Jaguar объявил о разработке новых моделей

Помимо флагманского J-Pace, в компании Jaguar собираются создать более компактные кроссоверы.
Обновлено в 07:28
Политика

Мэра Киева Кличко вызвали на допрос

Мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 13:00
Футбол

«Реал» в товарищеском матче одолел в серии пенальти «Арсенал»

В американском Мэриленде в матче Международного кубка чемпионов "Реал" победил "Арсенал", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 22:31
Происшествия

В пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибло четверо детей

Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Общество

Суд обязал губернатора Иркутской области уволить опального министра

Суд удовлетворил требование прокурора о признании незаконным бездействие Левченко, который не уволил министра, несмотря на выявленные прокуратурой еще в 2018 году со стороны Шеверды нарушения антикоррупционного законодательства: министр Иркутской области указал недостоверные сведения о своих доходах, в том числе не указал доходы от продажи ценных бумаг и автомобиля на сумму 4,7 млн. рублей.
Обновлено в 08:48
Общество

Изобретен самый короткий IQ-тест

Обновлено в 05:14
Политика

Лидер партии Зеленского рассказал о будущем русского языка в Донбассе

Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает возможным ведение диалога о более широком использовании русского языка в Донбассе.
Обновлено в 13:23
Политика

Трамп обсуждает с сенаторами санкции против Турции из-за С-400

Президент США Дональд Трамп обсуждает с сенаторами от Республиканской партии возможное введение санкций против Турции из-за приобретения российских систем С-400.
Обновлено в 17:27
Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом

С официальным визитом на Кубу прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 22:36
Экономика

Экономические потери России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей

Общие потери российской экономики от "рюмочных и пивных" ежегодно составляют более 3 трлн рублей.
Обновлено в 20:23
Армия и оружие

Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа

Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа, сообщает государственный телеканал Alikhbaria Syria на своей странице в Facebook.
Обновлено в 20:12
Политика

Жириновский назвал условие вхождения Украины в состав России

Депутат Государственной думы РФ, руководитель политической силы ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Владимир Зеленский продержится на должности главы Украины не более двух лет, после чего столкнется с новым «кровавым» майданом.
Обновлено в 02:20
Музыка

Названы номинанты MTV Video Music Awards

Опубликован список номинантов MTV Video Music Awards.
Обновлено в 20:08
Музыка

Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube

Обновлено в 15:05
Авто

Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos

По сообщению пресс-службы компании, мировые продажи нового кроссовера KIA Seltos стартуют в 3 квартале нынешнего года.
Обновлено в 11:50
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
Обновлено в 22:16
Происшествия

В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными

Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.
Обновлено в 16:08
Футбол

«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд

Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
Обновлено в 12:36
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Максим Каибханович Дадашев
Российский боксёр
Российский боксёр, призёр чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.
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