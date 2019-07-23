Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после бояLenta.ru 12:16

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля. Дадашев умер в американской больнице.
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Российский боксер Максим Дадашев умер в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.
ТАСС10:57

Подробнее о событии

Видео боя в США, из-за которого умер русский боксер Дадашев. Ему делали трепанацию черепа

Sport24.ru11:44

Youtube удалил видео последнего боя Дадашева

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Российский боксер Максим Дадашев умер в США

ТАСС10:57

Умер российский боксёр Максим Дадашев, 23 июля 2019 года — подробности

Чемпионат12:35

В США скончался российский боксёр Максим Дадашев

RT на русском13:27
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Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн ушел из жизни в возрасте 91 года.
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Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые

Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
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В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси

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Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
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МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено в 14:18
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Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.
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Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
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Обновлено в 12:25
Экономика

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России

В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
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Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды

Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 21 июля в 03:06
Происшествия

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Обновлено в 13:54
Армия и оружие

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Различные болезни почек и мочевого пузыря нередко дают знать о себе в летний период.
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Робот Федор попросил Рогозина переименовать его

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Цены на газ для населения Украины в августе снизятся на 5%

В августе цена на газ для населения на Украине снизится на 5,5% по сравнению с июлем.
Обновлено в 09:38
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Самолет «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за технических проблем

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Осло — Москва благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 09:23
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Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза

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Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
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Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Максим Каибханович Дадашев
Российский боксёр
Российский боксёр, призёр чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.
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