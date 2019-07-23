Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после бояLenta.ru 12:16
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля. Дадашев умер в американской больнице.
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с чего всё началось
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.ТАСС10:57
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
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