Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.

с чего всё началось

В 2013 году повреждение черепа получил еще один российский боксер В ноябре 2013 года Магомед Абдусаламов проводил поединок против кубинца Майка Переса в США. Во время боя россиянин получил черепно-мозговую травму, что спровоцировало отек мозга и образование тромба.

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

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