Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после бояLenta.ru вчера в 12:16

В 2013 году повреждение черепа получил еще один российский боксер В ноябре 2013 года Магомед Абдусаламов проводил поединок против кубинца Майка Переса в США. Во время боя россиянин получил черепно-мозговую травму, что спровоцировало отек мозга и образование тромба.
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с чего всё началось

Российский боксер Максим Дадашев умер в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.
ТАССвчера в 10:57

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Уткин отреагировал на гибель российского боксёра Дадашева

RT на русскомвчера в 15:42

Последний бой. Российский боксер Дадашев скончался в США после поединка

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Видео с боя, в котором Максим Дадашев получил смертельную травму

Советский спортвчера в 15:43

«Жестокий спорт». Чемпион ОИ-2012 Мехонцев прокомментировал смерть русского боксера Дадашева в США

Sport24.ruвчера в 19:49

Одна из последних тренировок боксёра Дадашева. Видео

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Остановите бой… Погиб боксер Максим Дадашев

Спорт-Экспрессвчера в 17:00

Эдди Хирн о смерти Дадашева: «Покойся с миром»

Sports.ruвчера в 13:37
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Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
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Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие

Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые

Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
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Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина

Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Обновлено вчера в 18:09
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 08:09
Космос

Тест RT об экзопланетах

23 июля 2015 года NASA объявило об открытии новой экзопланеты Kepler-452b.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Росстат назвал реальную зарплату россиян

Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 09:30
Здоровье

Названа опасность пропущенного завтрака

Обновлено вчера в 21:14
Политика

Путин поручил вернуть отдельным категориям россиян надбавки к пенсии

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину вернуть право на надбавку к пенсии для отдельных категорий работников на селе, стаж которых превышает 30 лет.
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Анастасия Уколова похвасталась результатами своей 21-дневной диеты

Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие

Китай выступает за полный запрет ядерного оружия

КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Энергетика

НПЗ в Узбекистане с 2020 г планирует поставлять в Афганистан до 1 млн тонн нефтепродуктов

РТ Trans Asia Resources, зарегистрированная в Индонезии, планирует с 2020 года поставлять в Афганистан до 1 миллиона тонн нефтепродуктов с ООО "Ферганский нефтеперерабатывающий завод" (НПЗ) в Узбекистане, сообщил РИА Новости в среду представитель НПЗ.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия

На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы

В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии

Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено вчера в 01:49
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

Обновлено вчера в 06:28
Политика

Глава ФБР обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы

Россия полна решимости вмешаться в выборный процесс в США, несмотря на санкции и иные попытки сдерживания, заявил на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США директор ФБР Кристофер Рэй, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:58
Гаджеты

Представлены смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro

Huawei представила долгожданные смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено вчера в 13:12
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено вчера в 13:25
Здоровье

Жительница Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено вчера в 15:51
Политика

С экипажем задержанного в КНДР судна встретились российские дипломаты

Представитель МИД России во Владивостоке сообщил, что над решением проблемы задержанного в КНДР российского рыболовецкого судна работают дипломаты, которым уже удалось встретиться с членами экипажа.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

В Красноярске загорелась пилорама

Дерево горит на пилораме на северо-востоке Красноярска на площади 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:53
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Максим Каибханович Дадашев
Российский боксёр
Российский боксёр, призёр чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.
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