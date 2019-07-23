Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после бояLenta.ru вчера в 12:16
В 2013 году повреждение черепа получил еще один российский боксер В ноябре 2013 года Магомед Абдусаламов проводил поединок против кубинца Майка Переса в США. Во время боя россиянин получил черепно-мозговую травму, что спровоцировало отек мозга и образование тромба.
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с чего всё началось
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.ТАССвчера в 10:57
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Армия и оружие
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Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
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Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
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Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
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«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
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Политика
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Космос
Тест RT об экзопланетах
23 июля 2015 года NASA объявило об открытии новой экзопланеты Kepler-452b.
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При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.
Обновлено вчера в 23:13
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Росстат назвал реальную зарплату россиян
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Названа опасность пропущенного завтрака
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Путин поручил вернуть отдельным категориям россиян надбавки к пенсии
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину вернуть право на надбавку к пенсии для отдельных категорий работников на селе, стаж которых превышает 30 лет.
Обновлено вчера в 09:57
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Анастасия Уколова похвасталась результатами своей 21-дневной диеты
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Энергетика
НПЗ в Узбекистане с 2020 г планирует поставлять в Афганистан до 1 млн тонн нефтепродуктов
РТ Trans Asia Resources, зарегистрированная в Индонезии, планирует с 2020 года поставлять в Афганистан до 1 миллиона тонн нефтепродуктов с ООО "Ферганский нефтеперерабатывающий завод" (НПЗ) в Узбекистане, сообщил РИА Новости в среду представитель НПЗ.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено вчера в 01:49
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы
Россия полна решимости вмешаться в выборный процесс в США, несмотря на санкции и иные попытки сдерживания, заявил на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США директор ФБР Кристофер Рэй, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:58
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Huawei представила долгожданные смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro.
Обновлено вчера в 13:45
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Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено вчера в 13:25
Здоровье
Жительница Петербурга в 37 лет родила четверню
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Политика
С экипажем задержанного в КНДР судна встретились российские дипломаты
Представитель МИД России во Владивостоке сообщил, что над решением проблемы задержанного в КНДР российского рыболовецкого судна работают дипломаты, которым уже удалось встретиться с членами экипажа.
Обновлено вчера в 20:49
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В Красноярске загорелась пилорама
Дерево горит на пилораме на северо-востоке Красноярска на площади 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:53