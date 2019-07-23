Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травмГазета.Ru 11:49
По завершении 11 раунда тренер Бадди Макгирт принял решение остановить поединок, так как видел, что российский спортсмен получает слишком много ударов. Сразу после Дадашева срочно отвезли в больницу, где сделали трепанацию черепа.
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с чего всё началось
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.ТАСС10:57
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Боксер Максим Дадашев умер в США из-за полученной в поединке травмы мозга
Общественное телевидение России11:22
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Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Саратове возбуждено дело из-за отсутствия лекарств для льготников
Напомним, в прошлом году, как уже рассказывала "РГ", после смерти молодой жительницы Саратова диабетика Ольги Богаевой, которая не получала необходимых ей лекарств, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Обновлено в 10:25
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Гаджеты
«Доксвижн» представила новое мобильное приложение СЭД Docsvision
«Доксвижн» объявила о выходе нового мобильного приложения системы электронного документооборота Docsvision.
Обновлено в 10:51
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду Украины
Партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено в 10:30
Экономика
Российские производители уменьшили размер упаковки
Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.
Обновлено в 02:29
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
Савченко назвала свое поражение на выборах в Раду освобождением
Депутат Верховной рады Надежда Савченко разместила в Сети пост, в котором назвала освобождением свое поражение в парламентских выборах.
Обновлено в 12:07
Единоборства
Федерация бокса России откроет расследование по факту смерти Дадашева
В Федерации бокса России уже отреагировали на эту новость, отметив, что проведут по факту смерти спортсмена собственное расследование.
Обновлено в 11:58
Кино
Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия
Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
Обновлено в 11:11
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Космос
Рогозин рассказал, что робот Федор попросил сменить ему имя
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter сообщил, что антропоморфный робот Федор сам пожаловался на свое имя и захотел его изменить.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси
Обновлено в 11:38
Происшествия
Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:49
Происшествия
Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту
Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
Энергетика
МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2019 и 2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы - на 6,4 и 4,9 доллара - до 65,52 и 63,88 доллара за баррель соответственно, следует из июльского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).
Обновлено в 09:04
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Спорт
Загитова показала фрагмент короткой программы нового сезона
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своём Instagram-аккаунте опубликовала видео, на котором запечатлён фрагмент её новой короткой программы.
Обновлено в 09:41
Кино
Warner Bros. экранизирует «советский» комикс о Супермене
Обновлено в 12:05
Авто
Kia представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34