Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.

с чего всё началось

По завершении 11 раунда тренер Бадди Макгирт принял решение остановить поединок, так как видел, что российский спортсмен получает слишком много ударов. Сразу после Дадашева срочно отвезли в больницу, где сделали трепанацию черепа.

Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

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