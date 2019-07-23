Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больницеРИА Новости 12:01
Впоследствии состояние Дадашева ухудшилось, он потерял сознание, его доставили в больницу. Спортсмен перенес двухчасовую операцию в связи с отеком мозга, ему сделали трепанацию черепа. После этого боксер находился в медикаментозной коме.
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с чего всё началось
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.ТАСС10:57
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Экономика
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Обновлено в 04:33
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У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России
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Обновлено в 18:39
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В Москве начался митинг против строительства Юго-Восточной хорды
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Обновлено вчера в 13:01
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В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.
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Обновлено вчера в 16:35
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
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Сервис YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей
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Индийские СМИ: США требуют от Нью-Дели закупить F-35
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