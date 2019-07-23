Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в СШАРоссийская газета 11:25

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции. Как сообщили представители команды Максима Дадашева, у боксера не выдержало сердце. Россиянин был госпитализирован в одну из клиник в США после поражения от Субриэля Матиаса.
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с чего всё началось

Российский боксер Максим Дадашев умер в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.
ТАСС10:57

Подробнее о событии

«Надо было зарабатывать». Боксер Дадашев уже был в реанимации, но продолжал выступать

Sport24.ru16:30

Промоутер Дадашева опечален преждевременной смертью спортсмена

Спорт-Экспресс15:59

Видео с боя, в котором Максим Дадашев получил смертельную травму

Советский спорт15:43

Последний бой. Российский боксер Дадашев скончался в США после поединка

ТАСС15:17

28-летний боксер из России умер в больнице. Почему это произошло

Матч ТВ16:27

Умер российский боксёр Максим Дадашев, 23 июля 2019 года — подробности

Чемпионат12:35

Боксер Дадашев умер в американской больнице

Газета.Ru17:15
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Происшествия

Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту

Обновлено в 10:18
Наука

Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды

Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 21 июля в 03:06
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Футбол

«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче

Лондонский "Челси" обыграл "Барселону" в товарищеском матче.
Обновлено в 08:28
Политика

ФАН выражает возмущение поведением Гудкова, напавшего на журналистов

Летали ли Гудковы сразу после провала оппозиции на выборах в Мосгордуму чтобы получить указания от спонсора, или обустраивали свой семейный бизнес, на этот раз осталось неизвестным, так как отвечать на вопросы журналистов оба Гудковых отказались.
Обновлено в 03:42
Гаджеты

Процессор для Xbox Project Scarlett протестировали в бенчмарке

В бенчмарке UserBenchmark были обнародованы результаты тестирования и характеристики инженерного образца процессора AMD с кодовым названием Flute, который может быть использован в грядущей игровой консоли Microsoft Xbox Project Scarlett.
Обновлено в 14:01
Космос

Орбиту обсерватории «Спектр-РГ» скорректируют еще три раза

Орбита космической обсерватории "Спектр-РГ", запущенной 13 июля, будет скорректирована до ее выхода на рабочую орбиту еще три раза - примерно на 11-е, 21-е и 41-е сутки полета.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

В США заявили, что сбили два иранских беспилотника

Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Общество

Внесен законопроект о контроле электронной почты

В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Происшествия

БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте

Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.
Обновлено в 17:51
Единоборства

Вдова Дадашева: надеюсь вырастить сына таким же великим, как отец

Обновлено в 17:14
Происшествия

В Ленобласти 12-летний подросток на квадроцикле врезался в иномарку

12-летний подросток на квадроцикле выехал на дорогу и врезался в легковой автомобиль.
Обновлено в 17:24
Политика

Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Политика

Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн

В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона

Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи с отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Посаженного отцом на цепь ребенка на Кубани могут отправить к матери

Обновлено в 09:53
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии

Обновлено в 16:43
Политика

Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии

Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие

США выделили Украине 4 млн долларов для создания группы реагирования

В создании группы, позволяющей реагировать на морские угрозы, оказали поддержку США, выделив в прошлом году около 4 млн. долларов для развития подразделений.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Галкин застукал пьяную Пугачеву с предавшей Крым Вайкуле

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме видео со своей 70-летней супругой Аллой Пугачевой и ее 65-летней подругой Лаймой Вайкуле.
Обновлено в 15:16
Политика

Трамп заявил о необходимости сотрудничества с Россией

Дональд Трамп заявил о необходимости сотрудничества США с Россией. Слова американского лидера приводит "Интерфакс".
Обновлено в 14:48
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Космос

Умер первый руководитель полетов NASA

Обновлено вчера в 20:43
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Наука

Ученые: Закадровый смех действительно делает шутку смешнее

Ученые обнаружили, что выражаемые слушателями положительные эмоции действительно делают шутку смешнее.
Обновлено в 14:02
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
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Максим Каибханович Дадашев
Российский боксёр
Российский боксёр, призёр чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.
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