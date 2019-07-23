Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.

с чего всё началось

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции. Как сообщили представители команды Максима Дадашева, у боксера не выдержало сердце. Россиянин был госпитализирован в одну из клиник в США после поражения от Субриэля Матиаса.

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

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