Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в СШАРоссийская газета вчера в 11:25

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции. Как сообщили представители команды Максима Дадашева, у боксера не выдержало сердце. Россиянин был госпитализирован в одну из клиник в США после поражения от Субриэля Матиаса.
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с чего всё началось

Российский боксер Максим Дадашев умер в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.
ТАССвчера в 10:57

Подробнее о событии

Фанаты организовали сбор средств для семьи Дадашева

Sports.ru01:49

«Жестокий спорт». Чемпион ОИ-2012 Мехонцев прокомментировал смерть русского боксера Дадашева в США

Sport24.ruвчера в 19:49

Промоутер Дадашева опечален преждевременной смертью спортсмена

Спорт-Экспрессвчера в 15:59

Видео с боя, в котором Максим Дадашев получил смертельную травму

Советский спортвчера в 15:43

Последний бой. Российский боксер Дадашев скончался в США после поединка

ТАССвчера в 15:17

Одна из последних тренировок боксёра Дадашева. Видео

Чемпионатвчера в 19:39

В США скончался российский боксёр Максим Дадашев

RT на русскомвчера в 13:27
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Происшествия

Мужчина спустя 12 лет сознался в убийстве девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Обновлено в 01:30
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина

Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» зашел в Кронштадт

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл сегодня в порт Кронштадта.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Авто

Тюнеры создали конкурента Mercedes-AMG G63 6×6

Mercedes-AMG G63 6x6 не просто положил начало тенденции 6x6.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде

ДТП с участием двух автобусов из детского летнего лагеря произошло в Канаде. Они врезались во внезапно остановившуюся машину и загорелись.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Энергетика

Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»

Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Россия выразила «глубокое сожаление» в связи с нарушением воздушной границы Южной Кореи

Представитель президента Южной Кореи Юн До Хан заявил, что Россия выразила «глубокое сожаление» в связи с инцидентом с российским бомбардировщиком накануне.
Обновлено в 01:34
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Путин поручил учесть мнение жителей при строительстве полигона в Шиесе

Президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона у станции Шиес.
Обновлено вчера в 05:34
Наука

Снимки туристов помогают ученым следить за дикой природой

Обновлено вчера в 16:07
Единоборства

Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Дадашева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением относительно смерти российского боксера первого полусреднего веса Максима Дадашева.
Обновлено вчера в 19:22
Общество

Названы самые популярные зарубежные сериалы у россиян

По данным «Левада-центра», треть россиян не смотрят современные зарубежные сериалы.
Обновлено в 01:40
Общество

Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля

"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика

Росстат назвал реальную зарплату россиян

Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 09:30
Экология

Мэрия Екатеринбурга не нашла причин для дыма в городе

В районе Екатеринбурга нет пожаров, которые могли бы послужить причиной задымления города.
Обновлено в 01:34
Общество

Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России

Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Политика

Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Политика

Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом

Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

В центре Бежицкого района Брянска на остановке убили мужчину

В Бежицком районе Брянска возле остановки «Манеж» убили молодого мужчину.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Музыка

Умер основатель групп The Meters и Neville Brothers

В конце 70-х Арт Невилл вместе с братьями основал группу Neville Brothers, которую позднее включили в Зал славы вокальных групп.
Обновлено вчера в 11:31
Технологии

Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ

В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

«Батькивщина» вышла на третье место на выборах в Верховную Раду

Главное изменение среди фаворитов кампании – партия ВО «Батькивщина» вышла на третье место.
Обновлено вчера в 02:21
Экономика

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

Президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер обратился с письмом к правительству с просьбой изменить для нее правила работы в России, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 19:49
Общество

Назван снимающий усталость продукт

Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
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Максим Каибханович Дадашев
Российский боксёр
Российский боксёр, призёр чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.
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