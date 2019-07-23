Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в СШАРоссийская газета вчера в 11:25
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции. Как сообщили представители команды Максима Дадашева, у боксера не выдержало сердце. Россиянин был госпитализирован в одну из клиник в США после поражения от Субриэля Матиаса.
Читать в источнике
Оценить408
с чего всё началось
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.ТАССвчера в 10:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Происшествия
Мужчина спустя 12 лет сознался в убийстве девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге мужчина признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Обновлено в 01:30
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» зашел в Кронштадт
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл сегодня в порт Кронштадта.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Тюнеры создали конкурента Mercedes-AMG G63 6×6
Mercedes-AMG G63 6x6 не просто положил начало тенденции 6x6.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде
ДТП с участием двух автобусов из детского летнего лагеря произошло в Канаде. Они врезались во внезапно остановившуюся машину и загорелись.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Россия выразила «глубокое сожаление» в связи с нарушением воздушной границы Южной Кореи
Представитель президента Южной Кореи Юн До Хан заявил, что Россия выразила «глубокое сожаление» в связи с инцидентом с российским бомбардировщиком накануне.
Обновлено в 01:34
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Путин поручил учесть мнение жителей при строительстве полигона в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона у станции Шиес.
Обновлено вчера в 05:34
Наука
Снимки туристов помогают ученым следить за дикой природой
Обновлено вчера в 16:07
Единоборства
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Дадашева
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением относительно смерти российского боксера первого полусреднего веса Максима Дадашева.
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Названы самые популярные зарубежные сериалы у россиян
По данным «Левада-центра», треть россиян не смотрят современные зарубежные сериалы.
Обновлено в 01:40
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
Росстат назвал реальную зарплату россиян
Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 09:30
Экология
Мэрия Екатеринбурга не нашла причин для дыма в городе
В районе Екатеринбурга нет пожаров, которые могли бы послужить причиной задымления города.
Обновлено в 01:34
Общество
Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России
Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Политика
Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом
Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
В центре Бежицкого района Брянска на остановке убили мужчину
В Бежицком районе Брянска возле остановки «Манеж» убили молодого мужчину.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Музыка
Умер основатель групп The Meters и Neville Brothers
В конце 70-х Арт Невилл вместе с братьями основал группу Neville Brothers, которую позднее включили в Зал славы вокальных групп.
Обновлено вчера в 11:31
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
«Батькивщина» вышла на третье место на выборах в Верховную Раду
Главное изменение среди фаворитов кампании – партия ВО «Батькивщина» вышла на третье место.
Обновлено вчера в 02:21
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер обратился с письмом к правительству с просьбой изменить для нее правила работы в России, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Назван снимающий усталость продукт
Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40