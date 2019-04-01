Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировалиИзвестия вчера в 20:01
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщило Американское антидопинговое агентство (USADA).
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Российский боец UFC Магомедов получил пожизненную дисквалификацию из-за допинга
Чемпионатвчера в 15:45
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Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два фрегата НАТО
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Происшествия
В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка
Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено вчера в 17:47
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
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Происшествия
Водонапорная башня обрушилась в алтайском селе
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Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Помпео обсудил с главой МИДа Румынии «агрессию России» в Черном море
They spoke about Russian aggression in the Black Sea & Romania’s role in contributing to the security & stability of the Black Sea region. https: / / t.co / fhlDKFMFFc pic.twitter.com / QH9x7nBEcD — Robert Palladino (@ StateDeputySPOX) April 1, 2019 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Соловьев отреагировал на попадание в новый «Рейтинг травли»
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев иронично отнесся к попаданию в новый «Рейтинг травли» среди популярных персон в медиасфере.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко
Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Политика
Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным колесом
Очередную неполадку выявили у правительственного лайнера ФРГ, на котором глава МИД Хайко Маас прилетел из Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer лишится рамы и станет дешевле
По информации издания Autohome, "посвежевший" Trailblazer лишится рамы и предстанет в облике обычного кросса с несущим кузовом и достаточно простой муфтой подключения задних колес.
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В Хабаровске около 200 домов остались без тепла из-за аварии
Около 200 жилых домов и учреждений в Хабаровске во вторник остались без тепла из-за аварии на теплотрассе, идут восстановительные работы, сообщил РИА Новости представитель филиала АО ДГК "Хабаровская теплосетевая компания".
Обновлено вчера в 23:42
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Жители ЖК «Аралия» в Южно-Сахалинске смогут пользоваться горячей водой круглый год
Многоквартирные дома жилого комплекса Аралия в 13а микрорайоне Южно-Сахалинска в нынешнем году будут переведены на круглогодичную подачу горячего водоснабжения.
Обновлено в 00:15
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Россияне высказали мнение об объединении России и Белоруссии
Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства
Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено вчера в 12:52
Технологии
Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования
Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Прекращено действие Договора о дружбе между Россией и Украиной
Действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной завершилось сегодня, 1 апреля, пишет РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 00:57
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44