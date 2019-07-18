Единоборства

Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницуLenta.ru 03:14

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». 42-летний россиянин был нокаутирован в самом начале поединка.
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Уолт Харрис
Американский боец без правил
Американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Titan FC и др.
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