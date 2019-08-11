Единоборства
Российский боец Кунченко потерпел первое поражение в карьереNews.ru вчера в 23:32
Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Алексей Кунченко (20-1) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На турнире в Уругвае он проиграл по очкам бразильцу Гилберту Бёрнсу (16-3).
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Кунченко на турнире UFC Fight Night 156 потерпел первое поражение в карьере
Спорт-Экспрессвчера в 21:12
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:27, Вашингтон
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