Российский бизнесмен с женой попросил убежища на УкраинеПолит.ру 22:44

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.

Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине

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