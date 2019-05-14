Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на УкраинеПолит.ру 22:44
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
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Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 13:13
Авто
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Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
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Общество
Новый закон о трудовых книжках обсуждают власти
Стоит отметить, что альтернативный законопроект, пишет РБК, предполагает, что уже к 2021 году все работники будут обязаны перейти на электронные трудовые книжки.
Обновлено в 20:00
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Пентагон готовится отправить на Ближний Восток 120 тысяч военных
Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тысяч военных, если Иран атакует американских военнослужащих или ускорит ядерные разработки, сообщает New York Times.
Обновлено в 22:34
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:48
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
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Политика
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Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 21:37
Политика
Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил осуждённому в Соединённых Штатах российскому лётчику Константину Ярошенко, что американский Минюст рассматривает российский запрос о возвращении россиянина на родину.
Обновлено в 22:31
Общество
Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами
Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:15
Политика
Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на нужды NASA
Ранее президент США поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля Dragon 2. Директор NASA Джим Брайденстайн в ответ на поздравления Дональда Трампа отметил, что американская администрация обеспечила достаточное финансирование управления, что позволяет ему «продвигаться вперед».
Обновлено в 22:51
Армия и оружие
В Судане при стрельбе во время протестов погибли три человека
В результате погибли три человека, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Школьник в Казани взял в заложники учеников
Десятиклассник с пистолетом попытался взять в заложники учительницу и одноклассников в гимназии №7 в Казани, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:17
Общество
Новые правила получения детских пособий вступили в силу
Закон, корректирующий правила оформления пособий на первого и второго ребёнка, вступил в силу 12 мая.
Обновлено вчера в 05:53
Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.
Обновлено в 01:05
Культура
«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко
В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»
Последний раз интерьер обновили в 2016 году: внедорожник обзавёлся мультимедиа системой, расположенной вверху центральной консоли, новой приборной панелью, в топовых комплектациях рулевое колесо получило отделку кожей и подогрев, в списке базового набора оборудования появилась подушка безопасности водителя.
Обновлено в 11:14
Авто
Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий
Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».
Обновлено в 10:01
Наука
В сумке боливийского шамана XI века обнаружены психоактивные вещества
Группа археологов обнаружила следы пяти психоактивных соединений в кожаной сумке боливийского шамана, проживавшего в пещере Куэва-дель-Чилено в XI веке.
Обновлено в 05:10
Наука
Уровень углекислого газа в атмосфере достиг исторического максимума
Уровень углекислого газа впервые в истории превысил отметку в 415 частиц на миллион.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
Обновлено в 06:00
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Производитель тамагочи возобновит его выпуск
Обновлено в 15:56