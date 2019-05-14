Российский бизнесмен с женой попросил убежища на УкраинеПолит.ру вчера в 22:44

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.

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Общество В Приморье появится сеть укрытий для любителей «фотоохоты» на тигров Сеть специализированных укрытий для любителей "фотоохоты" на диких животных появится в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает пресс-служба парка.

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Политика США запретили Евросоюзу разработку собственного вооружения США предупредили ЕС о последствиях в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов.

Общество В Курганской области объявили штормовое предупреждение Штормовое предупреждение опубликовано на официальном сайте курганского гидрометцентра.

Происшествия Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Гаджеты Верховный суд США позволил пользователям судиться с Apple Пользователи продукции Apple получили право подать в суд на компанию за нарушение антимонопольного законодательства.

Армия и оружие В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе «Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».

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Энергетика В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.

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Транспорт Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .