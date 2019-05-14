Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на УкраинеПолит.ру вчера в 22:44
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
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Украина заявила о задержании якобы попросивших у Киева политического убежища россиян
Взгляд.рувчера в 11:46
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В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
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Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии
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Обновлено 11 мая в 03:00
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Из-за противостояния США и КНР рухнули американские фондовые индексы
Американские фондовые индексы рухнули из-за обострения отношений между США и Китаем.
Обновлено в 00:43
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«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
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Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей
Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».
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В 2018 году всего было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений, или на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 21:36
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Полицейские выстрелом из пистолета ранили наркомана в Новокузнецке
Сотрудникам полиции не оставалось ничего иного, кроме как произвести предупредительный выстрел в воздух.
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В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
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ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
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Обновлено вчера в 07:21
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Обновлено 12 мая в 08:36
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В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
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Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
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