Футбол

Российский бизнесмен Петров станет вице-президентом «Монако»Чемпионат 01:55

Российский бизнесмен Олег Петров станет новым вице-президентом «Монако», сообщает L'Equipe. По информации источника, Петров ранее не работал в структуре футбольных клубов, однако является близким другом президента «Монако» Дмитрия Рыболовлева и имеет опыт заключения крупных сделок.
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Российский бизнесмен Олег Петров станет вице-президентом «Монако» вместо Васильева

Sports.ru01:20

СМИ сообщили имя преемника Васильева в «Монако»

Матч ТВ01:58

Российский бизнесмен Петров станет вице-президентом «Монако»

Чемпионат01:55

Вице-президентом «Монако» станет бывший военный переводчик

Спорт-Экспресс07:12

СМИ назвали преемника Васильева на посту вице-президента «Монако»

Газета.Ruвчера в 18:17

СМИ: «Васильева на посту вице-президента „Монако“ сменит другой россиянин»

Sport24.ruвчера в 15:36

Олег Петров заменит Васильева в «Монако»

Soccer.ruвчера в 15:15
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Происшествия

Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви

Глава крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".
Обновлено в 08:38
Единоборства

Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах

Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:06
Политика

Охранник Порошенко толкнул корреспондента «России 1»

Охранник Петра Порошенко оттолкнул журналиста "России 1", пытавшегося задать вопрос украинскому лидеру.
Обновлено в 08:30
Кино

Умер сыгравший Гитлера в «Бункере» актер Бруно Ганц

Обновлено в 08:20
Политика

Меркель предостерегла ЕС от разрыва отношений с Россией

Геостратегически Европа не заинтересована в разрыве всех отношений с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Жена Башарова решила уйти от него

Супруга Марата Башарова Елизавета рассказала в Instagram о сложных отношениях с мужем и намекнула на предстоящий развод.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В ярославской колонии нашли новое видео с нарушениями

В исправительной колонии №1 (ИК-1) в Ярославской области 16 февраля обнаружено видео, на котором зафиксированы нарушения со стороны заключенных и сотрудников учреждения, сообщила РБК руководитель пресс-службы УФСИН России по Ярославской области Анна Частухина.
Обновлено в 08:49
Политика

Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире

Журналистка и сестра бывшего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона Рейчел обнажилась в прямом эфире Sky News.
Обновлено в 07:25
Политика

Автомобили Aurus впервые участвовали в соревнованиях ФСО

Автомобили Aurus впервые участвовали в ежегодных соревнованиях гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) России по скоростному маневрированию.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Лавров назвал причину отсутствия членов НАТО на брифинге по ДРСМД

Представители стран НАТО пропустили брифинг, на котором Россия продемонстрировала крылатую ракету 9М729, по поручению США.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Автомобиль со снайперами ВСУ подорвался на своей мине в Донбассе

Автомобиль с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 февраля подорвался на мине, ранее установленной украинскими силовиками на донецком направлении, заявил глава пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:16
Политика

Сторонники «новой церкви» захватили еще один храм в Волынской области

Сторонники "новой церкви" в селе Пески Волынской области Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), срезав замки, заявил представитель Волынской епархии УПЦ, протоиерей Олег Точинский.
Обновлено в 08:52
Хоккей

«Барыс» стал победителем дивизиона Чернышева

Обновлено в 08:32
Политика

Народная артистка СССР призвала украинцев изолироваться от россиян

Обновлено вчера в 14:29
Политика

Порошенко скопировал предвыборный лозунг у Путина

Действующий украинский президент Петр Порошенко использует лозунг, под которым президент России Владимир Путин шел на выборы в 2012 году: "Кандидатов много, президент - один!"
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

Украинские вандалы повредили звезду Вечного огня

Как установили в полиции, неизвестные украли часть ограждения мемориала и сломали металлическую звезду Вечного огня.
Обновлено в 08:00
Общество

В Москве установлен температурный рекорд этой зимы

Обновлено вчера в 13:12
Общество

В Париже и других городах Франции проходит акция «желтых жилетов»

Обновлено в 07:28
Происшествия

Суд признал педофилом бывшего архиепископа Вашингтона

Церковный суд признал бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэрика виновным в педофилии, сообщает ватиканская Конгрегация доктрины веры.
Обновлено в 06:13
Транспорт

Водителям без гаража хотят запретить покупать авто

Госдума обсуждает инициативу, согласно которой гражданам запретят покупать авто при отсутствии гаража или парковочного места.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Москве эвакуированы несколько ТЦ из-за сообщений о минировании

Обновлено в 04:15
Единоборства

Поветкин может провести бой с Усиком в мае

Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Новое галлюциногенное оружие России оценили в США

Live Science сравнивает новое российское оружие, которое уже появилось в ВМФ, со стробоскопом.
Обновлено в 05:22
Футбол

Машину супруги и агента Икарди Ванды Нары забросали камнями

Ранее сообщалось, что руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал заявления своей жены и агента Ванды Нары, которая допустила несколько критических высказываний в адрес клуба.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Демократическая партия Албании создаст оппозиционную коалицию

Обновлено 13 февраля в 04:06
Политика

Лавров назвал расширение НАТО и кризис в ПАСЕ звеньями одной цепи

Бомбардировки Югославии, расширение НАТО, дискриминация России в ПАСЕ являются звеньями одной цепи.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Полиция Чечни проводит рейды против ношения камуфлированной одежды

Ранее портал «Кавказский узел» со ссылкой на сообщения местных жителей сообщил, что в Гудермесском районе полицейские провели рейды,в ходе которых останавливали мужчин в военной форме и предупреждали их о недопустимости ношения камуфляжа в общественных местах.
Обновлено в 06:41
Здоровье

Подсчитаны убытки от запрета популярного в России лекарства

Как подсчитала аналитическая компания RNC Pharma, за 2018 год продажи всех препаратов, содержащих фенспирид, составили 2,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Пенс назвал невозможным защитить закупающие оружие у противника страны

Соединенные Штаты не смогут защитить страны-союзники, которые приобретают вооружения у потенциальных противников, заявил вице-президент США Майк Пенс на конференции по безопасности в Мюнхене, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:10
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Дмитрий Евгеньевич Рыболовлев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер. Входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes. Бывший фактический владелец «Уралкалия» в 1990-2000-х годах, с 2011 года - основной владелец футбольного клуба «Монако».
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Вадим Васильев
Российский дипломат
Потомственный российский дипломат, спортивный деятель, бизнесмен. Вице-президент футбольного клуба «Монако».
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