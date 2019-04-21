Экономика

Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитражеВедомости вчера в 17:32

После реформы все корпоративные споры – об акциях или долях в российских компаниях либо об акционерных соглашениях – должны рассматриваться только в тех арбитражах, которые получили в России статус постоянно действующего арбитражного учреждения. Его выдает Минюст.
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Бизнесмены смогут судиться в Гонконге

Коммерсантъ FM14:04

Компании РФ снова смогут обращаться в иностранный арбитраж

Финмаркет04:38

Гонконгский арбитраж получил право разбирать споры российских предпринимателей

Газета Малый бизнес05:18

Российский бизнес сможет судиться в Гонконгском международном арбитраже

Право.ру05:55

Российский бизнес сможет судиться в иностранном арбитраже

Inc.Russia02:49

Российские компании смогут судиться в иностранном арбитраже

Новая газета03:32

Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитраже

Ведомостивчера в 17:32
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Общество

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Три страны (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
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Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
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Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры

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В Челябинской области прокуратура выясняет обстоятельства смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
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Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
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Продюсер «Выжившего» Стив Голин скончался в США

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Экс-глава Нацбанка Украины отказалась приезжать из Лондона на допрос

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Обновлено в 13:13
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Экономика

Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Энергетика

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Политика

Усик иронично отреагировал на результаты выборов президента Украины

Сегодня, 22 апреля, стало известно о том, что знаменитый украинский боксер Александр Усик в Сети поделился со своими подписчиками размышлениями про итоги президентских выборов.
Обновлено в 14:39
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Совет Федерации одобрил закон о суверенном Рунете

Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.
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Армия и оружие

Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма

Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 10:42
Политика

Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Авто

Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid

Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Авто

В 2021 году может появиться электрическое купе Genesis Essentia

Президент бренда Genesis Манфред Фицджеральд сообщил западным журналистам, что уже в 2021 году на глобальном рынке появится первый электромобиль компании.
Обновлено в 05:14
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости формирования нового правительства, не дожидаясь очередных парламентских выборов, которые состоятся этой осенью.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Происшествия

Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии

Обновлено вчера в 15:24
Экономика

Прибыль «Мостотреста» по МСФО за 2018 год снизилась на 43%

Чистая прибыль "Мостотреста" по МСФО за 2018 год снизилась на 43% и составила 1,7 млрд рублей за счет роста финансовых расходов.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру

Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».
Обновлено в 11:28
Наука

Ученые узнали, как просто вычислить свой биологический возраст

Обновлено в 13:34
Политика

Зеленский назвал задачу №1 на посту президента

Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
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