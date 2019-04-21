Экономика
Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитражеВедомости вчера в 17:32
После реформы все корпоративные споры – об акциях или долях в российских компаниях либо об акционерных соглашениях – должны рассматриваться только в тех арбитражах, которые получили в России статус постоянно действующего арбитражного учреждения. Его выдает Минюст.
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Гонконгский арбитраж получил право разбирать споры российских предпринимателей
Газета Малый бизнес05:18
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