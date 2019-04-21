Экономика
Российские компании смогут судиться в иностранном арбитражеНовая газета 03:32
Гонконгский арбитраж стал первым иностранным арбитражем, где смогут судиться российские компании после закона о реформе арбитража, отмечают «Ведомости».
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Гонконгский арбитраж получил право разбирать споры российских предпринимателей
Газета Малый бизнес05:18
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Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
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На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице
В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
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Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
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Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
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Карлосу Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
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Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
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Защитник «Виннипега» Богдан Киселевич получил вызов в сборную России.
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Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Общество
Россияне сносят теплицы на дачах из-за нового налога
Многие пенсионеры, если есть дача и силы работать на участке, стараются вырастить часть овощей на продажу, чтобы получить хоть какую-то прибавку к мизерной пенсии, выразил мнение глава президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников "Цветущая родина" Владимир Шаталинский.
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Хоккей
Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку
В августе 1991 года Шанцев вступил в должность коммерческого директора клуба. Гендиректором "Динамо" он стал в апреле прошлого года.
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Общество
Температура в Москве поднимется до 22 градусов к концу недели
Воздух в столице к концу текущей недели прогреется до 22 градусов тепла, осадков не будет, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:43
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в одностороннем порядке передали 60 заключенных украинской стороне для продолжения отбывания наказания в этой стране, сообщил Луганский информационный центр.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Политика
В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
Обновлено в 07:16
Политика
Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно»
Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных
Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Наука
Реакция на стресс связана с его последствиями
Поведение при стрессе тесно связано с физиологической реакцией на стресс – активный индивидуум стрессирует меньше, чем тот, который не предпринимает никаких действий.
Обновлено в 01:22
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился на 20,22 копейки - до 71,721 рубля, курс доллара снизился на 17,42 копейки - до 63,786 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:11
Общество
Росконтроль проверил пасхальные продукты разных марок
В преддверии праздника Пасхи Росконтроль проверил яйца, муку и творог разных марок. Об итогах проверки сообщается на сайте Росконтроля.
Обновлено в 08:12
Общество
Коммунисты сегодня отметили день рождения Ленина
Ленин принес добро в этот мир и победил зло, уверен представитель КПРФ Шукюр Мусаев.
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Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Энергетика
Ситуация с качеством нефти из России улучшается, заявили в Белоруссии
Ситуация с качеством российской нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба", постепенно улучшается, показатель примеси хлоридов снижается, сообщил в воскресенье генеральный директор оператора нефтепровода - предприятия "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко.
Обновлено вчера в 08:44
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Самолет с красноярскими туристами сел в Китае из-за поломки
В китайском аэропорту Чэнду совершил вынужденную посадку самолет компании Azurair, следовавший из Красноярска в Таиланд, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина попала в больницу
Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом.
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Эксперты назвали приводящие к поломке телефона ошибки
Главной ошибкой пользователей является разрядка аккумулятора до 0 и зарядка на 100% на протяжении всей ночи, а современным батареям такие циклы уже не нужны.
Обновлено в 04:06
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52