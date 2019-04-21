Экономика
Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитражеВедомости вчера в 17:32
Закон о реформе арбитража (третейского разбирательства) вступил в силу в 2016 г. До реформы российские компании могли судиться в любом арбитраже за рубежом. Потом его решение требовалось утвердить в российском суде. Как правило, все корпоративные споры и решались за рубежом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Происшествия
Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео
Обновлено вчера в 19:13
Культура
Любовь Успенскую госпитализировали
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Сочи мужчина спас ребенка, которого смыло волной в море
Мальчика, которого смыло волной в море, из воды вытащил оказавшийся неподалеку мужчина. Бабушка пострадавшего находилась на берегу.
Обновлено в 01:12
Авто
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F в ближайшее время поступит в продажу на китайском автомобильном рынке.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Порошенко победил Зеленского за границей
Действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Дочь звезды «Дома-2» Лены Бушиной стала «Первой вице-мини-мисс Москвы»
Наследница бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Елены Бушиной стала «Первой вице-мини-мисс Москвы».
Обновлено в 02:42
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Общество
Заблудившегося белого медведя отправили домой на вертолете
Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на вертолете домой на Чукотку.
Обновлено в 02:42
Экономика
Какие продукты подешевеют после Пасхи
Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Кино
Фильм «Миллиард» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Сегодня все чаще можно услышать историю, что владельцев дачных теплиц наказывали рублем.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Хоккей
Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Форвард "Сан-Хосе Шаркс" Томаш Гертл признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:51
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01