Экономика

Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитражеВедомости 17:32

Закон о реформе арбитража (третейского разбирательства) вступил в силу в 2016 г. До реформы российские компании могли судиться в любом арбитраже за рубежом. Потом его решение требовалось утвердить в российском суде. Как правило, все корпоративные споры и решались за рубежом.
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Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитраже

Ведомости17:32
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