Экономика
Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитражеВедомости 17:32
Закон о реформе арбитража (третейского разбирательства) вступил в силу в 2016 г. До реформы российские компании могли судиться в любом арбитраже за рубежом. Потом его решение требовалось утвердить в российском суде. Как правило, все корпоративные споры и решались за рубежом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено в 17:18
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Политика
Zaxid (Украина): что можно изменить между президентскими и парламентскими выборам (Zaxid.net)
Не все, мол, потеряно, у нас парламентско-президентская форма правления, сама модель неплохая, нужно просто ограничиться исключительно характерными для Президента Украины функциями.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Общество
Специалисты объяснили, как людям старшего поколения продавать навыки при трудоустройстве
Что уж говорить о соискателях зрелого возраста, в багаже которых наверняка найдется не одна история подруги, бывшего коллеги или двоюродной сестры, с которыми даже разговаривать не захотели — сразу же отклонили резюме с комментарием «к сожалению, мы ищем человека не старше 40 лет».
Обновлено в 11:02
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Политика
Зеленский лидирует на выборах на Украине
Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 10,53% протоколов.
Обновлено в 17:30
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины
Обновлено в 11:16
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 17:21
Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
Обновлено в 13:15
Политика
Администрация Порошенко анонсировала акцию «Спасибо, Пётр!»
Администрация президента Украины призвала украинцев собраться в центре Киева 22 апреля и поблагодарить Петра Порошенко в рамках акции «Спасибо, Пётр!».
Обновлено в 17:14
Политика
Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась на избирательном участке в Киеве во время голосования кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье сайт "Громадського радио" ("Общественное радио").
Обновлено в 05:36
Политика
США утратили статус мирового гаранта сохранности золота
Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Экономика
Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше
Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
Обновлено в 13:46
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
Обновлено в 16:55
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В США два человека погибли при крушении небольшого самолета
Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, сообщает телеканал CBS Austin.
Обновлено в 17:30
Происшествия
В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали
В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.
Обновлено в 13:21
Экономика
Пермская фабрика игрушек начнёт поставки в Сингапур, Италию и Германию
Фабрика деревянной игрушки города Краснокамска в Пермском крае начнёт пробные поставки товаров в Сингапур, Италию и Германию.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Участница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Николь Кузнецова: «Больше пары месяцев мне без операций не пережить»
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Расследованием терактов в Шри-Ланке займется специальный комитет
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в ближайшие 24 часа назначит специальный комитет по расследованию воскресных взрывов в церквях и отелях страны, сообщает местный телеканал News 1st.
Обновлено в 12:49
Политика
Зеленский намерен уволить Луценко с должности генпрокурора Украины
Одерживающий победу на выборах президента Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является чиновником старой команды, а вместо них он намерен назначить новых людей.
Обновлено в 15:07