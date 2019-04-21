Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитражеВедомости 17:32

Закон о реформе арбитража (третейского разбирательства) вступил в силу в 2016 г. До реформы российские компании могли судиться в любом арбитраже за рубежом. Потом его решение требовалось утвердить в российском суде. Как правило, все корпоративные споры и решались за рубежом.

Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитраже

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