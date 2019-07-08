Экономика
Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01
Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
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Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Обновлено в 08:19
Футбол
Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»
Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Политика
Толстой сравнил руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами
«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры», — заявил он.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
«Катастрофа планетарного масштаба» на АС-31 «Лошарик» дошла до Кремля
В пресс-службе Кремля прокомментировали обсуждение слов некоего участника похорон российских подводников, погибших при пожаре на АС-31 "Лошарик".
Обновлено в 08:07
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом
В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6
1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Авто
В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan
Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Общество
В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ
О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
Обновлено в 08:49
Политика
Вице-премьера по евроинтеграции Украины не пустили на саммит с ЕС
Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит сегодня в Киеве, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 09:20
Происшествия
Названа версия трагедии со свидетельницей по делу Кокорина
Стала известна версия падения с балкона в Чехии Екатерины Бобковой, которая проходит свидетелем по делу бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:02
Авто
Дешевый аналог Hyundai Santa Fe вышел в продажу
На китайском авторынке стартовали продажи доступного аналога кроссовера Hyundai Santa Fe от бренда Haima.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Футбол
Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе
Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве
Московские полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:20
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33