Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.

Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелей

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