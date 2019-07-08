Экономика

Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01

Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
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Сенатор поддержал идеи по кредитованию на строительство отелей

РИА Новости09:16

Бизнес просит льготные займы на строительство отелей

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Обсуждаем проект новой стратегии развития туризма в России

RATA-newsвчера в 23:40

Крымские отели могут получить субсидии на строительство

ФедералПресс03:19

Кредит под 3%: Российский бизнес просит субсидию на строительство отелей

Online47.ruвчера в 20:21

Российский бизнес просит предоставить кредит под 3% на строительство отелей

РЕН ТВвчера в 18:46

Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелей

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Обновлено в 08:19
Футбол

Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»

Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».
Обновлено вчера в 15:11
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Политика

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Политика

Толстой сравнил руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами

«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры», — заявил он.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

«Катастрофа планетарного масштаба» на АС-31 «Лошарик» дошла до Кремля

В пресс-службе Кремля прокомментировали обсуждение слов некоего участника похорон российских подводников, погибших при пожаре на АС-31 "Лошарик".
Обновлено в 08:07
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом

В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза арестовали на два месяца

Обновлено в 09:16
Авто

Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6

1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Авто

В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan

Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Общество

В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ

О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
Обновлено в 08:49
Политика

Вице-премьера по евроинтеграции Украины не пустили на саммит с ЕС

Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит сегодня в Киеве, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 09:20
Происшествия

Названа версия трагедии со свидетельницей по делу Кокорина

Стала известна версия падения с балкона в Чехии Екатерины Бобковой, которая проходит свидетелем по делу бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:02
Авто

Дешевый аналог Hyundai Santa Fe вышел в продажу

На китайском авторынке стартовали продажи доступного аналога кроссовера Hyundai Santa Fe от бренда Haima.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка

МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Футбол

Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве

Московские полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:20
Культура

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха рассказала, что раньше дочь считала ее суррогатной матерью

Обновлено в 08:07
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