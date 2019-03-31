Армия и оружие
Российский беспилотник окрестили «летающим кошмаром»Вести.Ru 12:07
Автор публикации назвал аппарат "летающим кошмаром", отметив, что дрон может "охотиться" как на беспилотники противника, так и на его живую силу.
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Политика
Порошенко выбывает из президентской гонки, — штаб Тимошенко
В штабе лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко утверждают, что во второй тур президентских выборов вместе с Владимиром Зеленским должна выйти именно она, а не действующий президент Порошенко.
Обновлено в 13:29
Политика
Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
Воронежцам объяснили скопление бронетехники в Масловке
Обновлено в 13:11
Политика
Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
Обновлено в 07:22
Политика
Порошенко проголосовал на выборах на Украине
Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 05:38
Политика
На Украине стартовали выборы президента
На пост главы государства претендуют 39 кандидатов На Украине в 08:00 (время совпадает с московским) открылись избирательные участки на выборах президента, пишет РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
Обновлено в 10:00
Единоборства
Боец Настюхин нокаутировал экс-чемпиона UFC Альвареса
Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом в рамках 1/4 финала турнира One Championship: A New Era.
Обновлено в 07:08
Политика
Тысячи жалоб от избирателей поступили в штаб Зеленского
Сообщения о почти двух тысячах нарушений поступили на горячую линию штаба кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Из канала Грибоедова достали труп женщины в красном шарфе
Труп женщины извлекли из канала Грибоедова в Петербурге.
Обновлено в 11:22
Здоровье
Россиян предупредили о вспышке лихорадки Эбола в Конго
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено в 03:28
Политика
Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США
Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
Гаджеты
Камера Huawei P30 Pro впечатляет своими возможностями
Камера Huawei P30 Pro техническими характеристиками превосходит модели Samsung Galaxy S10+, LG V40 и iPhone XS в случае, когда необходимо снимать в темноте.
Обновлено в 13:27
Политика
Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.
Обновлено в 09:44
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА наказал себя сам»
ЦСКА упустил победу над "Уфой" в самом конце – Тяжело принять такой результат, – признал Гончаренко.
Обновлено в 12:50
Космос
Сборка ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем завершилась на Байконуре
Завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-11», которые запустят на МКС 4 апреля.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Аваков рассказал о добивавшем нацгвардейцев одессите
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об одессите, который добивал сбитых автомобилем бойцов Национальной гвардии Украины Свою запись Аваков разместил в Facebook.
Обновлено в 10:59
Общество
Друзь заявил, что вышел на пенсию после скандала
Александр Друзь не стал комментировать скандал, связанный с обвинениями в подкупе. Сам он рассказал, что ушел на пенсию и начал писать.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 13:15
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Политика
США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине
Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова опубликовала фото без макияжа
Стоит отметить, что пару месяцев назад Литвинова публиковала снимок, на котором была запечатлена без косметики, но тогда фото было сделано в достаточно темном помещении, к тому же, волосы актрисы были уложены.
Обновлено в 10:20
Политика
Как голосуют на выборах президента Украины в Польше
Украинские активисты размещали в соцсетях снимки, на которых видно, что желающих проголосовать на избирательном участке в столице Польши очень много, сообщали, что в очереди стоят сотни людей.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих
Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Экономика
Рынок страхования жизни в России показывает устойчивый рост
Российский рынок страхования жизни демонстрирует высокие темпы роста, заявили специалисты Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков жизни.
Обновлено в 12:49