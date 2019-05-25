Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздухПолитика Сегодня 04:26

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
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Источники: российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник", выполненный с применением технологии "стелс", в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
ТАССвчера в 18:21

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ТАСС сообщил о первом взлете тяжелого ударного беспилотника «Охотник»

РБК04:09

Тяжелый ударный дрон «Охотник» впервые взлетел

Российская газетавчера в 22:30

Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Известиявчера в 19:28

Источники рассказали о первом подъёме в воздух беспилотника «Охотник»

RT на русскомвчера в 20:46

Новый российский беспилотник удивил на испытаниях

News.ruвчера в 21:12

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Газета.Ruвчера в 18:28

Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

ТАССвчера в 18:10
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

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Политика

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«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», — сказано в заявлении МИД России.
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Обновлено в 07:58
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Напомним, что матч между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе 25 мая и начнется в 16:15 мск.
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Обновлено в 08:05
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
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Политика

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Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Космос

В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено в 08:24
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
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Общество

Соловьев согласился встретиться с угрожавшим дать ему «леща» уральцем

Обновлено в 08:14
Политика

«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию

Обновлено вчера в 11:44
Здоровье

Секс-работниц в Омске массово проверят на ВИЧ

Экспресс-тесты по слюне будут проводиться, как следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок, «на улицах города Омска, в местах появления работников коммерческого секса, в реабилитационных центрах».
Обновлено в 03:45
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В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву

В Москве задержали фотографа "Новой газеты" Викторию Ивлеву.
Обновлено в 08:30
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Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
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Британские ученые рассказали о двух ключевых причинах супружеских измен.
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Учительница потребовала наказать устроившую скандал мать дагестанского школьника

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Эксперты составили ТОП-5 кроссоверов с самой долговечной подвеской.
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Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения

Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения А вот сама Алла Борисовна пока никак не поздравила дочь в соцсетях.
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Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
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Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Тереза Мэй объявила об уходе с поста премьер-министра Британии

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Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе

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Обновлено 23 мая в 08:44
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
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